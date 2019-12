Herten/Herne/Wanne-Eickel. Der DSC Wanne-Eickel erreicht das Finale des Mitternachtscups in Herten. SV Sodingen und SV Wanne 11 kommen bis ins Viertelfinale.

TuS Haltern stoppt den DSC Wanne-Eickel auch im Finale

Sebastian Westerhoff hat schon oft genug mitgespielt beim Kick-mit-Schmidt-Mitternachtscup der DJK SpVgg. Herten, und wusste also schon im Vorfeld dieser Auflage: ein Endspiel um 24 Uhr herum hat eine besondere Atmosphäre. Bei der 14. Auflage dieses Turniers bescherten ihm seine Fußballer vom DSC Wanne-Eickel dieses Erlebnis zum ersten Mal als Trainer an der Seitenlinie.

Der DSC erreichte mit einer jungen Mannschaft das Endspiel gegen den Regionalligisten TuS Haltern und musste sich nach einer umkämpften Begegnung mit 1:2 geschlagen geben.

„Die Jungs haben von Spiel zu Spiel mehr Bock auf dieses Turnier bekommen“

Wie sie dorthin gekommen war, ins Finale, das erklärte DSC-Trainer Westerhoff nach dem Turnier so: „Die Jungs haben von Spiel zu Spiel mehr Bock auf dieses Turnier bekommen.“

Man sah es im Finale, wo die Wanner mit viel Einsatz gegenhielten, am Anfang auch das Team mit mehr Torszenen waren – sich dann aber den Treffer zum 0:1-Rückstand durch Halterns Robin Schultze fingen.

DSC Wanne erreicht mit einem jungen Team das Finale

Nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Wannes Nick Ruppert traf Ilias Anan zum 2:0 für den Regionalligisten – für den DSC war dann nur noch das 1:2 durch Rene Michen drin. Kurz vor Schluss verzog Ruppert noch knapp bei seiner Schusschance zum möglichen Ausgleich.

Der SV Sodingen, vorn Dominik Meißner, schied im Viertelfinale gegen den DSC Wanne-Eickel aus. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Bis ins Finale hatte sich der DSC, nach dem 0:1 zum Turnierauftakt in der Gruppe ebenfalls gegen Haltern, mit einer jungen Mannschaft gespielt. Es waren vier Spieler aus dem Westfalenligakader plus fünf A-Junioren: „Der älteste Spieler heute bei uns war zwanzig Jahre alt“, so Westerhoff.

Rene Michen (DSC Wanne) bester U23-Spieler des Turniers

Die Ehrung für den besten U23-Spieler des Turniers ging dann auch an einen DSC-Akteur: Rene Michen. Bester Spieler der Veranstaltung wurde der frühere DSC-Spieler Niklas Kaiser vom Sieger TuS Haltern, bester Torhüter Tim Oberwahrenbrock ebenfalls vom TuS Haltern.

Auch die beiden weiteren heimischen Teilnehmer erreichten die K.O.-Spiele dieses Turniers, wobei es für den Landesligisten SV Wanne 11 in diesem Jahr die Premiere bei dieser Veranstaltung war. In der Gruppe spielten sich die Schwarzen Raben auf den zweiten Tabellenplatz, nach Siegen gegen DJK SpVgg Herten (5:1) und TuS 05 Sinsen (2:0).

Ennepetaler „Buzzer Beater“ gegen SV Wanne 11

4:5 hieß es torreich gegen den Oberligisten TuS Ennepetal, durch einen Gegentreffer mit der Schlusssirene. Mit ihrem Einwand, der Ball sei zwar vor dem Spielende noch in der Luft gewesen und erst danach noch einmal abgefälscht worden, fanden die Schwarzen Raben um Trainer Franko Pepe kein Gehör – der „Buzzer Beater“ der Ennepetaler zählte. Im Viertelfinale war dann für die Elfer Schluss, mit 1:3 gegen den TuS Haltern.

So weit kam auch der SV Sodingen, der hier im Derby der beiden Westfalenligisten (und Duell zweier Gruppenzweiter) auf den DSC Wanne-Eickel traf – der DSC setzte sich durch Tore von Amel Omerovic, Deniz Ergüzel und Rene Michen bei einem Gegentreffer von Sebastian Freyni mit 3:1 durch. Das Team um Trainer Ersan Kaya hatte sich Platz zwei in der Gruppe durch Erfolge über SV Schermbeck (3:2) und SSV Buer (3:1) gesichert, bei einer 2:4-Niederlage gegen BW Westfalia Langenbochum.

Der DSC Wanne-Eickel steigerte seine Spiellaune dann noch einmal beim 5:0-Halbfinalerfolg gegen den TuS Ennepetal. Am Regionalligisten Haltern aber kamen die Wanner auch im zweiten Vergleich des Abends nicht vorbei – den Sieg nach Mitternacht erlebte das Team des TuS nach seinem Vorjahressieg zum zweiten Mal in Folge.

Teams

DSC Wanne-Eickel: Topal; Ergüzel, Omerovic, Petrovic, El-Daher, Karatas, Derwish, Michen, Ruppert.

SV Wanne 11: Kassen, Acun; Adamek, Akbaba, Bastürk, K. Hyna, Al Hussein, Atmaci, Närdemann, Eleftherios, Cygiel, Jantowski, Keito.

SV Sodingen: Siebert; Aydin, Freyni, Akkan, Kniza, Fanenstich, El Mansoury, Abdallah, Meißner, Post.

Vorrunde

TuS Haltern – DSC Wanne-Eickel 1:0

SpVgg Erkenschwick – Viktoria Resse 2:0

TuS Ennepetal – TuS 05 Sinsen 2:2

SV Wanne 11 – DJK SpVgg Herten 5:1

Tore Wanne: Eigentor Herten, Al Hussein, Närdemann, Adamek, Hyna

Rene Michen (DSC Wanne-Eickel) wurde als bester U23-Spieler des Turniers geehrt. Foto: stepi

TuS 05 Sinsen – DJK SpVgg Herten 3:0

SV Schermbeck – SV Sodingen 2:3

Tore Sodingen: Aydin, Knieza, Freyni

SSV Buer – BWW Langenbochum 4:0

TuS Haltern – SpVgg Erkenschwick 6:1

DSC Wanne-Eickel – Viktoria Resse 7:2

Tore DSC: Petrovic, Derwish (je 2), Ruppert, Ergüzel, El-Daher

TuS Ennepetal – SV Wanne 11 5:4

Tore Wanne: Hyna, Cygiel, Akbaba, Keito

S V Schermbeck – SSV Buer 3:0

SV Sodingen – BWW Langenbochum 2:4

Tore Sodingen: Abdallah, El-Mansouri

T uS Haltern – Viktoria Resse 3:0

DSC Wanne-Eickel – SpVgg Erkenschwick 2:1

Tore DSC: Omerovic, Ergüzel

TuS Ennepetal – DJK SpVgg Herten 5:2

TuS 05 Sinsen – SV Wanne 11 0:2

Tore Wanne: Al-Hussein, Närdemann

SV Schermbeck – BWW Langenbochum 2:1

SV Sodingen – SSV Buer 3:1

Tore Sodingen: El-Mansouri, Abdallah, Akkan

Tabelle Teamsport Philipp

TuS Haltern 10:1/9

DSC Wanne-Eickel 9:4/6

SpVgg Erkenschwick 4:8/3

Viktoria Resse 2:12/0

Tabelle Hertener Stadtwerke

TuS Ennepetal 13:8/7

SV Wanne 11 11:6/6

TuS 05 Sinsen 4:4/4

DJK SpVgg Herten 3:12/0

Tabelle Revue Palast Ruhr

SV Schermbeck 7:4/6

SV Sodingen 8:7/6

SSV Buer 5:6/3

BWW Langenbochum -5:8/3

Viertelfinale

TuS Haltern – SV Wanne 11 3:1

Tor Wanne: Närdemann

SV Schermbeck – TuS 05 Sinsen 0:3

TuS Ennepetal – SSV Buer 3:1

DSC Wanne-Eickel - SV Sodingen 3:1

Tore – DSC: Omeirovic, Ergüzel, Michen; Sodingen: Freyni

Halbfinale

TuS Haltern - TuS 05 Sinsen 3:0

TuS Ennepetal - DSC Wanne-Eickel 0:5

Tore DSC: Karatas, El-Daher, Petrovic, Ruppert, Michen

Finale

TuS Haltern - DSC Wanne-Eickel 2:1

Tor DSC: Michen