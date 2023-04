9:1: So schafft der TTC Herne-Vöde II im Derby den Aufstieg

Herne/Wanne-Eickel. Der Aufstieg des TTC Herne-Vöde II ist nach dem 9:1 über den TTC Westfalia perfekt, Herne hat noch die Aufstiegschance. Eine Bilanz.

Die Tischtennissaison ist beendet. Der TTC Herne-Vöde blickt dabei auf eine außerordentlich erfolgreiche Spielzeit zurück. Die erste Mannschaft spielte sich in der Verbandsliga als Dritter ins Ziel, die Reserveteams feierten gleich vier Aufstiege (II, III, V und VI). Zum einem Drama kam es im Titel-Endspiel in der Bezirksliga, in dem sich die Vöder Zweitvertretung mit einem überraschend deutlichen 9:1-Sieg gegen den zuvor punktgleichen TTC Westfalia Herne durchsetzen konnte.

In einer mit gut 120 Zuschauern proppevollen Vöde-Arena am Jürgens Hof war alles angerichtet zum Showdown der beiden besten Bezirksliga-Mannschaften, die mit jeweils drei Minuspunkten die Meisterschaft und den direkten Aufstieg unter sich ausmachen wollten. Der Start verlief spannend wie erwartet. 1:1 stand es nach den ersten beiden Doppeln, ehe es im dritten Doppel dann zum Knackpunkt für die Westfalia kam.

Schwere Verletzung von Jens Polutnik

Denn im ersten Satz des Spiels verletzte sich Jens Polutnik, Ex-Vöder und Westfalias Nummer zwei, schwer. Wie sich später im Krankenhaus herausstelle: ein Achillessehnenriss. Nach einer Unterbrechung probierte er es noch einmal mit Alexander Kaczor auf einem Bein stehend, doch es half nichts. Jan Weber und Sebastian Tiecke ließen in dem Match nichts mehr anbrennen. Das 2:1 für die Hausherren bedeutete den Anfang vom Ende für die Westfalia.

Denn der Schreck bei den Gästen saß tief. In den Einzeln nutzte Vöde diese Gunst der Stunde. Marco Cerin und Lukas Karmann fügten der Nummer eins Westfalias, Florian Bartnik, sogar dessen ersten beide Einzelniederlagen in der gesamten Saison zu. „Es sah erst so gut aus, aber in den Einzeln ist das Spiel dann einfach so weggelaufen“, fasst Jens Polutnik das finale Unglück seines Teams zusammen. Statt eines packenden Duells erlebten die Vöde-Fans einen souveränen 9:1-Erfolg.

Bilanz Verbandsliga 2

Das gesteckte Saisonziel „Platz 1 bis 4“ hat der TTC Herne-Vöde als Dritter erreicht. Vollständig zufrieden zeigt man sich dennoch nicht unbedingt. „Insgeheim haben wir schon mit Platz zwei geliebäugelt“, verrät Mannschaftsführer Christoph Haacke. „Der hätte uns berechtigt, in der Relegation noch um den Aufstieg in die NRW-Liga zu spielen.“ Insgesamt habe die Prognose also gepasst, der ganz große Wurf sei jedoch verpasst worden, so Haacke.

Im Hinspiel gegen Bottrop seien mit drei Mann Ersatz die Punkte abgegeben worden, die nun in der Endabrechnung fehlten. Auch wenn es nach der Reduzierung von drei auf zwei NRW-Ligen und dem damit verbundenen Mehrabstieg in diesem Jahr wohl künftig schwieriger wird, aufzusteigen, zeigt man sich bei Vöde optimistisch. „Wir nehmen im nächsten Jahr neuen Anlauf, um den Aufstieg mitzuspielen“, so Haacke. „Es wird sicher schwerer, aber ausgeschlossen ist es nicht, dass wir das schaffen können.“

Bilanz Landesliga 5

Mit einem 8:8-Krimi im letzten Saisonspiel gegen TTV DSJ Stoppenberg blieb der TTC Ruhrstadt Herne II als Siebter hauchdünn über dem Strich und verteidigte so den Platz in der Landesliga.

Bilanz Bezirksliga West

Der TTC Westfalia Herne bekommt als Tabellenzweiter noch eine Relegationschance, dem TTC Herne-Vöde II in die höhere Spielklasse zu folgen. Am Samstag (16 Uhr) erwartet die Mannschaft, ohne den verletzten Jens Polutnik, das Saison-Nachspiel. Da der TV Fredeburg (Bezirksliga Süd) auf die Relegation verzichtet, entscheidet bereits das Heimspiel gegen den TV Sundwig (Bezirksliga Ost) aus Hemer über den Aufstieg. Der DSC Wanne-Eickel komplettiert als Tabellendritter das starke Heimtrio an der Tabellenspitze der Bezirksliga West.

Bilanz Bezirksklasse Gruppe 1

Ein Vöder Doppelsieg in der Bezirksklasse! Die vierte Mannschaft des TTC Herne-Vöde musste sich am Ende lediglich der eigenen Drittvertretung geschlagen geben. Der TTC Ruhrstadt Herne III landete auf Rang fünf.

