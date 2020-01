In Buschhausen gab es ein unglückliches 4:6 aus Sicht des TTC Ruhrstadt Herne. Diesmal sollen die Punkte in der Ruhrstadtarena bleiben.

TTC Ruhrstadt Herne will das Hinspielergebnis umkehren

TTC Ruhrstadt Herne – SC Buschhausen (So. 14 Uhr, Ruhrstadtarena). Während in den unteren Klassen der Spielbetrieb erst am 10. Januar wieder anfängt, geht es in der 3. Bundesliga bereits an diesem Wochenende wieder los.

Für den TTC Ruhrstadt Herne beginnt die Rückrunde am Sonntag um 14 Uhr mit einem Heimspiel in der Ruhrstadtarena gegen die Mannschaft des SC Buschhausen.

Zuletzt fünf Punkte polieren das Selbstbewusstsein auf

Nach fünf Punkten aus den letzten vier Spielen haben die Ruhrstädter nicht nur die Rote Laterne an den SV Siek abgegeben, sondern auch ihr Selbstbewusstsein gehörig aufpoliert.

Deshalb glaubt Ruhrstadts Vorsitzender Arthur Schemp, dass für sein Team auch gegen die zwei Plätze und drei Punkte davor liegenden Oberhausener einiges möglich ist.

„Wir haben schon beim etwas unglücklichen 4:6 im Hinspiel bewiesen, dass wir in der Lage sind, dem SC Buschhausen Paroli zu bieten. Wenn wir an unsere zuletzt gezeigten, guten Leistungen anknüpfen können, traue ich uns auch am Sonntag mindestens einen Punkt zu“, so Schemp.

Reihenfolge der Herner Aufstellung ändert sich leicht

In der Aufstellung hat sich bei den Hernern gegenüber der Hinrunde nur die Reihenfolge leicht verändert.

Der US-Amerikaner Nicholas Tio ist aufgrund seiner hinzu gewonnenen Ranglistenpunkte nun die neue Nummer eins. Adar Alguetti, dessen Einsatz für den wichtigen Doppelspieltag am 1. und 2. Februar gegen den SV Siek und Schwarzenbek geplant ist, folgt auf der Position zwei. An drei steht nun Michael Tauber, gefolgt von Uros Gordic (2. Herren, Pos.2) und Mikka O´Connor (2. Herren, Pos. 4).

Drei Spieler könnten nur im äußersten Notfall einspringen

Zwar tauchen dazwischen auch noch die Namen Johan Hagberg (Pos. 4), Marco Medjugorac (2. Herren, Pos.1) sowie Gal Alguetti (2. Herren, Pos. 3) auf, aber sie alle sind planmäßig nicht für einen Einsatz vorgesehen und könnten allenfalls im äußersten Notfall und wenn es in ihren jeweiligen Terminkalender passt, vielleicht einmal einspringen.

Auch beim SC Buschhausen geht es mit dem identischen Personal in die Rückrunde. Lediglich Christian Strack, der mit 11:3 eine fantastische Hinrunde gespielt hat, ist an die Position drei vorgerückt und hat mit Tom Mykietyn, der nun an vier steht, die Plätze getauscht.

Spitzenduo des TTC Ruhrstadt hofft fürs Rückspiel auf mehr Spielglück

Auf dem Meldeformular sind beide noch eine Position tiefer eingestuft, aber die nominelle Nummer eins Maxim Shmyrev hat noch kein Spiel mitgemacht und wird sicherlich auch am Sonntag nicht dabei sein.

Das obere Paarkreuz werden deshalb Michael Servaty und Ewgenij Milchin bilden, die es genau wie im Hinspiel wieder mit Nicholas Tio und Michael Tauber zu tun bekommen werden.

Diesmal hofft das Herner Spitzenduo allerdings auf mehr Spielglück als beim letzten Aufeinandertreffen.

Damals endete das Paarkreuz-Duell mit 3:1 für die Buschhausener, deren Siege allerdings allesamt erst im fünften Satz und nach teilweise haushohen Führungen der Ruhrstädter zustande kamen.

Eine Umkehr dieses Ergebnisses wäre am Sonntag für die Ruhrstädter schon die halbe Miete für einen erfolgreichen Rückrundenauftakt.