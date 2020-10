Herne/Wanne-Eickel. In der Bezirksklasse stehen zwei Derbys an, in der Gruppe 2 bestreitet der TTC Ruhrstadt Herne II am Samstag das Gipfeltreffen beim TTC Harpen.

In der Bezirksliga West kamen die Sportfreunde Wanne-Eickel dem Wunsch der Gastgeber nach und verlegten das Spiel bei RW Stiepel II auf den 26. Oktober.

VfL Winz-Baak II – TTC Herne-Vöde II (Sa. 18 Uhr). Vödes 2. Herren sind nach zwei Niederlagen in Folge und jetzt 3:5 Punkten auf den achten Tabellenplatz abgerutscht. Am Samstag müssen sie beim VfL Winz-Baak II erneut ein dickes Brett bohren.

Die Gastgeber sind mit 7:1 Punkten und Platz zwei sehr erfolgreich in die Saison gestartet.

Auch Vödes Kapitän Markus Schmidt weiß, dass sein Team vor einer schweren Aufgabe steht: „Wir kennen den Gegner ganz gut. Die haben schon eine starke Mannschaft, und stehen nicht umsonst da oben. Unschlagbar sind sie aber auch nicht. Wenn wir etwas holen wollen, müssen wir allerdings besser spielen als letzte Woche gegen Weitmar.“

Herne/Wanne: Zwei Derbys in der Bezirksklasse 1

In der Bezirksklasse Gruppe 1 treffen alle vier Herner Mannschaften in direkten Duellen aufeinander. In der Gruppe 2 kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem TTC Harpen und Ruhrstadt Herne II.

TTC Herne-Vöde III – TTC Westfalia Herne (So. 10 Uhr). Nach dem überraschenden Derbysieg vor einer Woche gegen den DSC kann Tabellenführer Vöde am Sonntag gegen den Achten TTC Westfalia Herne auch den zweiten folgen lassen.

Der Tabellenstand macht Vöde zum Favoriten, aber davon will Vödes Vorsitzender Bernhard Reckmeier nichts wissen: „Westfalia hat zwei Spiele weniger ausgetragen als wir und nur einen Minuspunkt mehr. Für mich ist es ein völlig offenes Spiel und wenn Florian Bartnik bei Westfalia mitspielt, sind sie sogar favorisiert.“

Vödes Vierte trifft auf den DSC Wanne-Eickel

Vöde IV – DSC Wanne-Eickel (Sa. 18.30 Uhr). Revanchieren möchte sich der DSC Wanne-Eickel für die knappe Niederlage vor einer Woche gegen Vödes Drittvertretung. Am Samstag bekommt er dazu die Gelegenheit, wenn er bei Vöde IV aufschlägt.

War die Niederlage des DSC vor einer Woche schon eine Überraschung, wäre ein Punktverlust gegen Vödes Vierte fast eine Sensation. Aber darüber will DSC-Kapitän Phillip Just gar nicht erst nachdenken: „Diesmal spielen wir komplett und ich erwarte einen klaren Sieg von uns.“

Ruhrstadt Herne II ist im Topspiel in Harpen der Favorit

TTC Harpen - TTC Ruhrstadt Herne II (Sa. 17.30 Uhr). Zwei Mannschaften führen souverän die Tabelle in der Bezirksklasse 2 an. Erster ist der TTC Ruhrstadt Herne mit 9:1 Punkten, gefolgt vom TTC Harpen mit 8:0. Der Rest des Feldes folgt erst ein gutes Stück hinter diesen beiden Teams.

Am Samstag kommt es jetzt zum Gipfeltreffen der beiden Führenden.Ruhrstadts Arthur Schemp ist optimistisch, die Punkte aus Harpen mitnehmen zu können: „Da unsere Erste am Wochenende spielfrei ist, können wir Maximilian Bäker und Fabian Stein in der Zweiten einsetzen. Dadurch kann ich in der Mitte und Luca Stettin unten spielen. Bei aller Wertschätzung des Gegners, können wir uns mit dieser Aufstellung nicht aus der Favoritenrolle herausreden.“

Mehr Bilder und Artikel aus dem Herner und Wanne-Eickeler Sport gibt es hier