NRW-Liga: TTV Neheim-Hüsten - TTC Ruhrstadt Herne (Sa. 18.30 Uhr). „Leichte Spiele gibt es für uns in der NRW-Liga nicht. Auch beim Aufsteiger Neheim-Hüsten sehe ich uns eher in der Außenseiterrolle“, gibt sich Maximilian Bäker vom TTC Ruhrstadt vor dem Spiel am Samstag beim Tabellendritten wie gewohnt bescheiden.

Der Vorsprung von vier Plätzen in der Tabelle, den der Gastgeber gegenüber den Ruhrstädtern hat, spielt dabei eher eine untergeordnete Rolle. Nach drei Spieltagen hat das noch nicht allzu viel zu sagen, zumal der Gegner (4:2) nur einen Punkt mehr auf dem Konto hat als der TTC Ruhrstadt (3:3).

TTC Herne-Vöde spielt mit Nemanja Gambiroza an Nummer eins

Beeindruckend sind dagegen die bisherigen Ergebnisse der Sauerländer. Zuletzt unterlagen sie dem Tabellenführer Avenwedde erst nach hartem Kampf mit 5:7, schlugen zuvor den Tabellenzweiten Lüdinghausen 8:4 und gewannen auch das Auftaktspiel gegen den SV Brackwede.

Nach dem Aufstieg wurde die Mannschaft durch die beiden Nachwuchsspieler Bastian Steeg und Marius Goebel im oberen Paarkreuz verstärkt. Beide weisen einen Ranglistenwert um die 2000 Punkte auf.

Vor allem Goebel hat mit einer Bilanz von 4:2 bislang zu überzeugen gewusst. Mit ihm bekommt es gleich zu Beginn Nemanja Gambiroza zu tun, der die gleiche Bilanz aufweist. „Nemo“, wie er von seinen Kollegen nur genannt wird, muss wieder als Nummer eins antreten, weil Tobias Maciejok wegen seiner Famulatur an einer Münchener Klinik noch nicht zur Verfügung steht.

Punktgewinn gegen Elsen beflügelt das Ruhrstadt-Team

Deshalb rutscht auch Ruhrstadts Neuzugang Niklas Schröder wieder ins obere Paarkreuz. Dass er da durchaus mithalten kann, hat er mit seinem 3:0-Sieg in der vergangenen Woche über TuRa Elsens Steeger bereits bewiesen.

Überhaupt hat die erfolgreiche Aufholjagd und der Punktgewinn gegen Elsen nach 1:5 Rückstand für Beflügelung im Ruhrstadt-Team gesorgt. Bäker: „Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist prächtig, zumal nach Jasper Reinbothes Sieg sich alle Spieler schon in die Siegerliste eingetragen haben.“

Wie motiviert und „heiß auf Tischtennis“ die Mannschaft ist sieht man auch daran, dass vier der Spieler, die am Samstagabend zum Einsatz kommen, auch am Sonntagmorgen im Aufgebot der zweiten Mannschaft stehen. Gegen PTSV Dortmund II wollen sie dort mithelfen, die Tabellenführung in der Bezirksklasse 2 zu behaupten.

