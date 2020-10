Herne. In der neuen Saison hat sich der TTC Herne-Vöde mit bisher 7:1 Punkten in blendender Verfassung gezeigt. Nun ist Aufsteiger Ramsdorf zu Gast.

Verbandsliga: TTC Herne-Vöde – VfL Ramsdorf (So. 12 Uhr). Zum Nachholspiel empfängt der TTC Vöde am Sonntag um 12 Uhr den VfL Ramsdorf. Eigentlich hätte das Spiel schon am 26. September stattfinden sollen, aber da bekamen die Ramsdorfer keine Mannschaft zusammen. Die personellen Probleme des Aufsteigers setzten sich auch anschließend fort.

In den beiden Spielen gegen Arminia Ochtrup II und Schalke 04 traten sie jeweils mit mehrfachem Ersatz an und verloren beide Begegnungen ohne einen einzigen Spielgewinn mit 0:12.

Herne-Vödes Gegner setzte schon Spieler aus der Jungen-Kreisliga ein

Dabei wurden zum Teil Nachwuchsspieler aus der Jungen-Kreisliga eingesetzt, die in der Herren Verbandsliga, erst recht aber gegen diese beiden Spitzenteams auf völlig verlorenem Posten standen. Sollte Ramsdorf am Sonntag erneut mit derartig überfordertem Ersatz auflaufen, droht bei den formstarken Vödern eine weitere Klatsche in ähnlicher Größenordnung.

Einen Hinweis darauf, mit welcher Aufstellung der Gäste Vöde rechnen muss, gibt es vielleicht schon am Samstag, wenn Ramsdorf sein drittes Saisonspiel beim TV Borken austrägt.

Vöde kann ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden

Vödes Kapitän Christoph Haacke hätte allerdings auch keine schlaflosen Nächte, wenn die Gäste am Sonntag im Jürgens Hof komplett antreten sollten: „Dann wird es sicherlich kein Selbstläufer für uns, aber in unserer derzeitigen guten Form sollten wir trotzdem die beiden Punkte holen.“

Tatsächlich zeigte Vöde sich in den ersten vier Spielen mit 7:1 Punkten in blendender Verfassung und gehört spätestens nach dem Unentschieden vor einer Woche gegen den Topfavoriten Ochtrup II zu den Teams, die im Kampf um die Meisterschaft ein Wörtchen mitreden können.

