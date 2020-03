TTC Herne-Vöde braucht noch Punkte gegen den Abstieg

Der TTC Herne-Vöde empfängt den Aufstiegskandidaten TSSV Bottrop bereits am Freitag. Ruhrstadt Herne II will vier Punkte am Doppelspieltag.

TTC Herne-Vöde – TSSV Bottrop. Bereits am Freitag statt am Samstag trägt der TTC Herne-Vöde sein Meisterschaftsspiel gegen den TSSV Bottrop aus (19.30 Uhr). Für beide Mannschaften geht es vier Spieltage vor Schluss um viel.

Die Bottroper wollen unbedingt Zweiter werden und sich damit die Option auf den Oberligaaufstieg sichern und der TTC Vöde braucht noch ein paar Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Das Hinspiel endete mit einem scheinbar glatten 9:3-Sieg des TSSV. Das Ergebnis hätte aber genauso gut umgekehrt lauten können, denn neun Spiele gingen über die vollen fünf Sätze, von denen Vöde nur zwei für sich entscheiden konnte.

Von daher könnte man ein ausgeglichenes Spiel erwarten, aber Vödes Kapitän Jens Polutnik dämpft die Erwartungen ein wenig: „Bottrop hat in der Rückrunde mit Thorsten Hoffmann eine neue Nummer eins und ist seitdem um einiges stärker geworden. Sicher haben wir trotzdem eine Chance, sind aber auf jeden Fall nur Außenseiter.“

TTC Herne-Vöde hat sechs Punkte Vorsprung auf zweiten festen Abstiegsplatz

Auch wenn Vöde als Viertletzter formal noch auf einem Relegationsplatz steht, hat sich die Lage zuletzt etwas entspannt. Der TB Beckhausen steht als erster Absteiger fest und auf den zweiten festen Abstiegsplatz hat man bereits sechs Punkte Vorsprung. Zum Drittletzten, dem TT-Team Bochum sind es immerhin schon vier Zähler. Außerdem ist es fraglich, ob der Viertletzte überhaupt noch eine Relegationsrunde spielen muss.

Dass der Termin für eine solche Runde erst auf Mitte Mai terminiert wurde, ist ein Indiz dafür, dass auch der WTTV es eher für unwahrscheinlich hält, dass diese Relegationsspiele notwendig sein werden.

TTC Ruhrstadt Herne II will unbedingt in die Aufstiegsrelegation

DJK BW Annen – TTC Ruhrstadt Herne II; TTC Ruhrstadt Herne II – TuS Hiltrup. Gleich zweimal kämpft die Ruhrstadt-Reserve an diesem Wochenende um Punkte. Am Freitag tritt sie um 19 Uhr in Witten bei der DJK BW Annen an und am Samstag empfängt sie in der Ruhrstadtarena um 18 Uhr TuS Hiltrup.

Das vorgezogene Spiel am Freitag stellt dabei zweifellos die leichtere Aufgabe dar. Gegen den Drittletzten gewannen die Ruhrstädter das Hinspiel locker mit 9:1 und sollten auch in gegnerischer Halle keine Probleme haben, die zwei Punkte von dort zu entführen.

Schwäche in den Doppeln ist längst beigelegt

Zwei Punkte sollen es nach Möglichkeit auch einen Tag später gegen Hiltrup werden, auch wenn der Tabellensechste von ganz anderem Kaliber ist.

Gegen ihn reichte es im Hinspiel nur zu einem Unentschieden, was vor allem der eklatanten Schwäche in den Doppeln zuzuschreiben war, die alle vier an den TuS gingen. Diese ist inzwischen aber längst beigelegt und sollte auch am Samstag nicht noch einmal zum Stolperstein werden.

Die Motivationslage seines Teams schildert Ruhrstadts Vorsitzender Arthur Schemp so: „Die Jungs sind heiß und wollen unbedingt in die Aufstiegsrelegation. Dazu müssen sie ihren zweiten Platz zurückerobern, den sie nach der ersten Rückrundenniederlage beim Tabellenführer Münster an Arminia Ochtrup II verloren haben und deshalb müssen an diesem Wochenende vier Punkte her.“