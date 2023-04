Trotz Unterzahl: SV Holsterhausen gewinnt das Topspiel

Herne/Wanne-Eickel. Der BV Herne-Süd hat den Aufstieg in eigener Hand, nachdem der SV Holsterhausen das Topspiel gegen Habinghorst gewonnen hat. Spiele im Überblick.

Mit dem 4:3 (1:0)-Heimsieg des SV Holsterhausen (2.) über den VFB Habinghorst (3.) hat Tabellenführer BV Herne-Süd den Aufstieg nun selbst in der Hand.

Beide Verfolger verfügen bei jeweils noch zwei auszutragenden Nachholspielen über acht Punkte Rückstand auf die Hakan-Elf.

BV Herne-Süd überzeugt beim 6:2-Erfolg bei den Sportfreunden Wanne II

Sportfreunde Wanne-Eickel II - BV Herne-Süd 2:6 (0:3). Die Süder überzeugten mit einer gut organisierten Vorstellung. „Wir wollten die Sportfreunde gar nicht erst in Euphorie geraten lassen“, erklärt Gästecoach Serhat Hakan.

Mit drei Treffern war den Wannern praktisch zur Pause bereits der Zahn gezogen. Süd achtete jedoch darauf, auch in der zweiten Hälfte zügig nach vorne zu spielen. Mit weiteren Treffern ließen die Gäste erst gar keine Hoffnung aufkeimen.

SV Holsterhausen meldet sich mit Sieg im Topspiel zurück

SV Holsterhausen - VFB Habinghorst 4:3 (1:0). Nach vielen Wochen Auszeit plus Frohlinde-Ausrutscher zeigte sich der SVH im Topspiel pünktlich zurück in alter Verfassung. Trotz Ampelkarte gegen Timur Erk (43.) ging Holsterhausen mit 3:0 in Führung. Habinghorst schien erledigt.

Doch in Überzahl kämpfte sich der VFB noch einmal heran, ehe Marvin Wronowski einen SV-Konterangriff zum 4:2 abschloss. Der Vorsprung genügte schließlich. „Das war eine geschlossen kämpferisch gute Leistung“, lobte Trainer Andreas Meise. „Unsere Wiedergutmachung.“

FC Marokko - VfB Börnig 0:2 (0:1). Ohne spielerisch glänzen zu müssen, nahm Börnig die Punkte vom Voßnacken mit. „Ein Sieg des Willens“, beschrieb Trainer André Fuchs den ersten Erfolg nach zuvor vier sieglosen Spielen in Folge. „Ich bin absolut zufrieden.“ Beide VfB-Tore erzielte Bastian Meyer.

DJK Falkenhorst - DSC Wanne-Eickel II 0:0. Ohne Tore trennten sich die beiden Teams aus dem Tabellenkeller. Falkenhorst verteidigte so die sechs Zähler Vorsprung auf das Schlusslicht vom DSC Wanne-Eickel II.

SV Wanne 11 II - FC Frohlinde II 4:0 (2:0). Ungefährdet und zum zweiten Mal in Folge zu Null fuhr die Ardu-Elf drei Zähler ein. Wanne 11 (11.) setzte sich damit vom Kontrahenten aus Frohlinde (12.) bis auf vier Punkte ab.

SuS Merklinde - RSV Holthausen 2:4 (1:1). Nach einer Geduttis-Führung geriet Holthausen im Anschluss vorübergehend (trotz Überzahl) ins Hintertreffen. Am Ende aber bewies der RSV den längeren Atem und er riss das Ruder noch einmal zurück.

Fußball-Kreisliga A Herne

Sportfr. Wanne-E. II - BV Herne-Süd 2:6 (0:3)

Tore: 0:1 (7.) Civak, 0:2 (10.) Fernau, 0:3 (39.) Dams, 0:4 (46.) Türkoglu, 1:4 (48.) Redmer, 1:5 (64.) Civak, 2:5 (80.), 2:6 (90.+1) Türkoglu.

SFW: Hawel; Steiner, A. Yildiz (66. Akduman), Isik, Reis, Sarikaya (60. K. Yildiz), Derin, Redmer, Sentürk (79. O. Yildiz), M. Celik.

Süd: Ratsch; Luzha (82. Ogbani), Türkoglu, Civak, Dams, Yavuz (56. Popovic), Fernau (76. Sens), Eitner, Cagir, Eren (76. Bingöl), Kilic.

SV Wanne 11 II - FC Frohlinde II 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 (27.) Thielking, 2:0 (37.) Jakovljevic, 3:0 (65./FE) Thielking, 4:0 (90.) Lutz.

SV 11: Wagner; Germer, Jakovljevic, Akbaba, Weidner (52. Linnek), Kaya, Welp, M. Wichert, T. Wichert (53. Hinz/60. Lutz), Kilic, Thielking.

SuS Merklinde - RSV Holthausen 2:4 (1:1)

Tore: 0:1 (13.) C. Geduttis, 1:1 (37.), 2:1 (61.), 2:2 (65.) C. Geduttis, 2:3 (78.) C. Rupieper, 2:4 (82.) Rak.

RSV: Schreiber; Pollesch, C. Geduttis, Karatag, C. Rupieper, Miller (90. Kram), Kemayou (46. Korscheck), Springwald (90. Stumpe), Kalayci (68. Rak). P. Geduttis, Schicke.

DJK Falkenhorst - DSC Wanne-Eickel II 0:0

DJK: Gregor; Hupe, Dursun, Eren, Zargah (46. Kurt/83. Simon), Anwar, Bittar, Cakar, Teymuroglu (46. Ratajczak), Zimmermann, Jovanovic (72. Habib).

DSC: Lücke; Lux, Rediske, Orzepowsky, Arslan (66. Maras), Dzinic, Ruppert, Stefanopoulos (28. Roman), El Khettar (66. Baus), Tanase (75. Meyer), Savurgan.

FC Marokko - VfB Börnig 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 (17.) B. Meyer, 0:2 (50.) B. Meyer.

FCM: Benhannoun; Ait-Talab (75. Y. Fannan), Mohib (57. Darkal), Khalfane (68. Afakir), Abdessamie, Bartal, Sabrou, Oussama, Sbaa, Rahmouni, Abdessamed.

VfB: Slaby; Sengün, P. Meyer, Linkemann, Schmidtmeier, Knasiak (84. Lawrens), Koymali (76. Turan), Volprecht, Laboch, B. Meyer (69. J. Hubner), Schillitz.

SV Holsterhausen - VFB Habingh. 4:3 (1:0)

Tore: 1:0 (7.) Eßer, 2:0 (62.) Eßer, 3:0 (69.) D. Wistuba, 3:1 (70.), 3:2 (79./FE), 4:2 (82.) M. Wronowski, 4:3 (89.).

SVH: Luechtemeier; M. Wronowski, Erk, Schwabe (64. Zapatka), Schäfer, Rohr (59. Boese), D. Wistuba (90. Karau), N. Wistuba (90.+5 Schmitter), K. Wronowski, Sagiroglou, Eßer (90.+7 Urankar).

Fußball-Kreisliga B1 Herne

SG Castrop II – BV Herne-Süd II 7:3Tore: 1:0 (11.), 2:0 (47.), 3:0 (56.), 4:0 (58.), 5:0 (62.), 5:1 Kürekci (65,), 6:1 (67.), 7:1 (71.), 7:2, 7:3 Ziesch (85., 87.).

FC Herne 57 – VfB Börnig II 3:5

Tore: 0:1 Elste (2.), 0:2 Rupieper (21.), 1:2 Ehm (24.), 1:3 Ballmann (43.), 2:3 Biebersdorf (49.),2:4 Ballmann (57.), 3:4 Preisigke (64.), 3:5 Rupieper (84.).

SpVgg Horsthsn. II – RSV Holthausen II 10:1

Tore: 1:0 Kleinhubbert (14.), 2:0 A. Haake (34.), 3:0 Sporea (37.), 3:1 Puljic (42.), 4:1 Sporea (54.), 5:1, 6:1 Freyni (57., 59.), 7:1 Abid (72.), 8:1 Gatz (85.), 9:1 Schübel (87.), 10:1 Sido (89.).

Firtinaspor III – Fortuna Herne 4:2

Tore: 1:0 Keles (11.), 2:0 Kaba (22.), 2:1, 2:2, Yildiz (26., 28.), 3:2 Kural (31.), 4:2 Özdemir (68.).

Fußball-Kreisliga B2 Herne

SV Holsterhausen II – RWT Herne II 1:2Tore: 0:1 Sari (50.), 1:1 Stempel (65.), 1:2 Zorzular (80.).

ASC Leone – SV Wanne 11 III 6:2

Tore: 1:0 Hoekstra (5.), 1:1 Nispel (24.), 1:2 Nispel (49.), 2:2, 3:2, 4:2 Ünal (51., 70., 78.), 5:2 Liebel (82.), 6:2 Zvaric (89.).

RSV Wanne – SG Stephanus 2:4

Tore: 1:0 (22.), 1:1 Gojowczyk (28.), 2:1 (40.), 2:2 Boz (55.), 2:3 Wilms (75.), 2:4 Glinka (80.).

DJK Wanne-Eickel – Firtinaspor II 2:8

Tore: 0:1 Güner (12.), 0:2 Fidan (17.), 0:3, 0:4, 0:5 Muslumbas (22., 26., 39.), 0:6 Fidan (45.), 0:7 Fidan (47.), 1:7 Semert (66.), 2:7 Sobisiak (77.), 2:8 Güner (80.).

Trabzonspor – Zonguldakspor 2:0

Tore: 1:0 Salli (20.), 2:0 Atalay (47.).

SpVgg Röhlinghausen – SV Sodingen II 1:0

Tore: 1:0 Ataman (36.).

SC Constantin – W. Obercastrop III 4:1

Tore: 0:1 Ahmetovic (15.), 1:1 Barsnick (17.), 2:1 Kruppa (35.), 3:1 Seeliger (44.), 4:1 Menrath (75.).

