Torjäger: Sodingens Igbinadolor schraubt sein Torkonto hoch

Die SpVgg Horsthausen jubelt in der Fußball-Landesliga: Hier über den Treffer zum 2:1 gegen den SV Hohenlimburg. Güngör Kaya (Nr. 11) war später der Torschütze zum 3:1-Endstand.

Herne/Wanne-Eickel. Simon Struck trifft wieder zuverlässig, Brightney Igbinadolor ist zweimal erfolgreich: Der Überblick über die Herner Torjäger bis in die A-Liga.

Nein, in der Torlaune wie an den vergangenen Wochenenden waren die Top-Torjäger aus Herne und Wanne-Eickel am jüngsten Spieltag nicht ganz. Für Furore sorgten da doch eher die Mannschaften der anderen Westfalenligisten. Wie etwa Florian Friedrichs. Der Stürmer des FC Lennestadt erzielte beim 4:5 gegen Tabellenführer FC Brünninghausen einen Dreierpack und steht somit bei zehn Saisontoren.

Die hat Simon Struck schon etwas länger hinter sich gelassen. Nach seiner Verletzungspause zeigt der Stürmer wieder, wie wichtig er für Westfalia Herne im Abstiegskampf noch sein kann. Auch beim 2:1 in Iserlohn war der Stürmer erfolgreich und erhöhte sein Konto auf zwölf Saisontore.

Brightney Igbinadolor müsste dafür noch dreimal treffen. Der Top-Torjäger des SV Sodingen traf beim bitteren 2:2 gegen den BSV Schüren doppelt.

Und auch Güngor Kaya von der SpVgg Horsthausen konnte etwas für sein Konto tun. Sein 3:1-Treffer für den Landesligisten gegen den SV Hohenlimburg war bereits sein 16. Saisontor. Damit bleibt er der beste heimische Stürmer in der Landesliga.

Torjäger der Fußball-Westfalenliga 2, 21. Spieltag

Mateus Cardoniz (Türkspor Dortmund) 14

Xhino Kadiu (DSC Wanne-Eickel) 14

Dawid Ginczek (SC Obersprockhövel) 13



Alessandro Tomasello (Meinerzhagen) 13

Arif Et (BSV Schüren) 12

Kevin Holz (Wacker Obercastrop) 12

Dietrich Liskunov (FC Brünninghausen) 12



Justin Sarpong (Concordia Wiemelhausen) 12



Simon Struck (Westfalia Herne) 12

Santiliano Braja (Türkspor Dortmund) 11

Kevin Brümmer (FC Brünninghausen) 10



Florian Friedrichs (FC Lennestadt) 10

Marvin Schulz (FC Lennestadt) 10



Brighntey Igbinadolor (SV Sodingen) 9

Bernie Lennemann (FC Lennestadt) 9

David Sdzuy (DSC Wanne-Eickel) 9

Andres Dimas (Holzwickeder SC) 8

Kingsley Nweke (FC Iserlohn) 8

Elvis Shala (Wacker Obercastrop) 8



Ridvan Demircan (YEG Hassel) 6

Aker-Ali Aslan (Westfalia Herne) 5

Julian Kaminski (SV Sodingen) 5

Torjäger der Fußball-Landesliga 3, 23. Spieltag

Val-Leaner Wettklo (Königsborner SV) 24

Marvin Schuster (Hombrucher SV) 21



Güngor Kaya (SpVgg Horsthausen) 16





Maximilian Claus (SG Welper) 15

Dominik Hanemann (Sportfreunde Wanne) 15

Ramadan Ibrahim (SSV Buer) 13

Yassir Mhani (Hombrucher SV) 13

Mahmud Siala (SpVgg Horsthausen) 12

Florian Drews (SV Wanne 11) 10

Ali Al Hussein (SV Wanne 11) 9

Almin Hodza (SV Hohenlimburg) 9

Niclas Maiwald (SV Wanne 11) 9

Torjäger der Fußball-Bezirksliga 9, 22. Spieltag

Philipp Müller (SV Vestia Disteln) 41

Justin Gruber (SV Vestia Disteln) 33



Yannick Goecke (SV Vestia Disteln) 20

Bünyamin Karagülmez (Erler SV) 20

Rene Michen (DJK Wattenscheid) 19





Haris Imsirovic (SV GE-Hessler) 18

Dominik Stukator (BV Rentfort) 18

Lukas Tomanek (SV GE-Hessler) 18

Kamil Kokoschka (VfB Günnigfeld) 15

Soner Ünlü (Viktoria Resse) 15

Ahmed Bakare (FC Marl) 14



Süleyman Demirci (Genclikspor) 14

Philipp Potratz (BV Rentfort) 14



Gökhan Turan (FC Marl) 14

Timo Schmidt (SV Vestia Disteln) 12

Julian Hellmich (SV GE-Hessler) 11



Marc-Daniel Ostermann (SG Herne 70) 10

Omar Keito (SG Herne 70) 8

Tobias Mauroff (SG Herne 70) 8

Hakan Ören (RWT Herne) 8

Torjäger der Fußball-Kreisliga A Herne, 21. Spieltag

Joshua Eßer (SV Holsterhausen) 23

Justin Knasiak (VfB Börnig) 18

Kevin Tann (Arminia Ickern) 17

Timo Springwald (RSV Holthausen) 14

Timur Erk (SV Holsterhausen) 13

Ahmed Abdessamie (FC Marokko) 12



Christopher Rupieper (RSV Holthausen) 12

Tim Boeing (SuS Merklinde) 10

Murat Civak (BV Herne-Süd) 10

Aykut Kocabicak (BC Herne-Süd) 10



Mehmet Celik (SF Wanne II) 9

Ferhat Sahin (BV Herne-Süd) 9

Dennis Teuber (VFB Habinghorst) 9

Issa Junior Camara (Eintracht Ickern) 8

Lukas Kothe (FC Frohlinde II) 8

Muhammed Kökcam (SF Wanne II) 8

Tim Fernau (BV Herne-Süd) 7

