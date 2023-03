Christopher Rupieper (Nr. 11) zeigt sich in dieser Szene treffsicher – wie auch am vorigen Spieltag der Fußball-Kreisliga A Herne. Bei der 4:5-Niederlage des RSV Holthausen bei den Sportfreunden Wanne-Eickel II war er zweifacher Torschütze für den RSV.

Fussball Torjäger Herne: Zwei „Doppelpacker“ in einem A-Liga-Spiel

Herne/Wanne-Eickel. Auch an diesem Wochenende waren die Herner und Wanne-Eickeler Torjäger wieder in Offensivlaune. Ein Überblick bis hinunter in die Kreisliga A.

Es kann ja nicht jedes Wochenende Dreierpacks regnen. Xhino Kadiu konnte sein Torkonto für den DSC Wanne-Eickel nicht erhöhen. Und während der SV Sodingen zuschauen musste und Simon Struck immerhin sein elftes Saisontor für Westfalia Herne erzielen konnte, übernahm ein ehemaliger Stürmer der Wanne-Eickeler den Job als Hattrick-Lieferant.

Der 33-Jährige ist mittlerweile in seiner zweiten Saison beim SC Obersprockhövel und zeigt sich auch dort von seiner treffsicheren Seite. Beim 4:2 gegen den RSV Meinerzhagen erzielte der Ex-DSC-Torjäger in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick und stellte sein Torkonto auf 13 Treffer – nur eines weniger als sein Nachfolger in Wanne, Xhino Kadiu.

Zwei Doppelpacker hatten in der Kreisliga A indes ihren Anteil am unterhaltsamen 5:4 der Sportfreunde Wanne II und des RSV Holthausen. Mehmet Celik (Wanne) und Christopher Rupieper trafen jeweils zweifach. Celik ist mit seinen neun Toren erfolgreichster Wanner Schütze. Auch Ahmed Abdessamie (FC Marokko) traf am Wochenende doppelt und steht nun bei zwölf Saisontoren.

Torjäger Fußball-Westfalenliga 2, 20. Spieltag

Xhino Kadiu (DSC Wanne-Eickel) 14

Dawid Ginczek (SC Obersprockhövel) 13



Alessandro Tomasello (Meinerzhagen) 13

Mateus Cardoniz (Türkspor Dortmund) 12

Kevin Holz (Wacker Obercastrop) 12

Arif Et (BSV Schüren) 11





Justin Sarpong (Concordia Wiemelhausen) 11



Simon Struck (Westfalia Herne) 11

Santiliano Braja (Türkspor Dortmund) 10

Kevin Brümmer (FC Brünninghausen) 10

Dietrich Liskunov (FC Brünninghausen) 10

Marvin Schulz (FC Lennestadt) 10

Bernie Lennemann (FC Lennestadt) 9

Andres Dimas (Holzwickeder SC) 8

Kingsley Nweke (FC Iserlohn) 8

David Sdzuy (DSC Wanne-Eickel) 8

Andreas Spais (Holzwickeder SC) 8

Brighntey Igbinadolor (SV Sodingen) 7

Hasan Ülker (Türkspor Dortmund) 7

Ridvan Demircan (YEG Hassel) 6

Aker-Ali Aslan (Westfalia Herne) 5

Julian Kaminski (SV Sodingen) 5

Weitere Berichte aus dem Herner/Wanne-Eickeler Fußball

Torjäger Fußball-Landesliga 3, 22. Spieltag

Val-Leaner Wettklo (Königsborner SV) 24

Marvin Schuster (Hombrucher SV) 21

Dominik Hanemann (Sportfreunde Wanne) 15

Güngor Kaya (SpVgg Horsthausen) 15

Maximilian Claus (SG Welper) 14

Ramadan Ibrahim (SSV Buer) 13

Yassir Mhani (Hombrucher SV) 13

Mahmud Siala (SpVgg Horsthausen) 11

Florian Drews (SV Wanne 11) 10

Ali Al Hussein (SV Wanne 11) 9

Almin Hodza (SV Hohenlimburg) 9

Niclas Maiwald (SV Wanne 11) 9

Torjäger Fußball-Bezirksliga 9, 21. Spieltag

Philipp Müller (SV Vestia Disteln) 38

Justin Gruber (SV Vestia Disteln) 28



Yannick Goecke (SV Vestia Disteln) 19

Bünyamin Karagülmez (Erler SV) 19

Rene Michen (DJK Wattenscheid) 19





Haris Imsirovic (SV GE-Hessler) 18

Lukas Tomanek (SV GE-Hessler) 17

Kamil Kokoschka (VfB Günnigfeld) 15

Dominik Stukator (BV Rentfort) 15



Ahmed Bakare (FC Marl) 14



Süleyman Demirci (Genclikspor) 14

Philipp Potratz (BV Rentfort) 14

Soner Ünlü (Viktoria Resse) 14

Timo Schmidt (SV Vestia Disteln) 12

Marvin Scholz (Erler SV) 11

Gökhan Turan (FC Marl) 11

Marc-Daniel Ostermann (SG Herne 70) 10

Omar Keito (SG Herne 70) 8

Tobias Mauroff (SG Herne 70) 8

Hakan Ören (RWT Herne) 8

Torjäger Kreisliga A Herne, 20. Spieltag

Joshua Eßer (SV Holsterhausen) 23

Justin Knasiak (VfB Börnig) 18

Kevin Tann (Arminia Ickern) 17

Timo Springwald (RSV Holthausen) 14

Timur Erk (SV Holsterhausen) 13

Ahmed Abdessamie (FC Marokko) 12



Christopher Rupieper (RSV Holthausen) 12

Tim Boeing (SuS Merklinde) 10

Murat Civak (BV Herne-Süd) 10

Aykut Kocabicak (BC Herne-Süd) 10



Mehmet Celik (SF Wanne II) 9

Ferhat Sahin (BV Herne-Süd) 9

Dennis Teuber (VFB Habinghorst) 9

Issa Junior Camara (Eintracht Ickern) 8

Lukas Kothe (FC Frohlinde II) 8

Muhammed Kökcam (SF Wanne II) 8

Tim Fernau (BV Herne-Süd) 7

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel