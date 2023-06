Titel sind möglich: Spitzenspiele treffen Vorentscheidungen

Herne/Wanne-Eickel. Für mehrere Teams ist der Westfalenmeistertitel greifbar. In den Topspielen an diesem Wochenende können sie ihre Positionen festigen.

Gut möglich, dass der eine oder andere Westfalenmeistertitel in diesem Tennissommer nach Herne oder Wanne-Eickel wandert. Nach diesem Wochenende wird man klarer sehen.

Eine Vorentscheidung im Titelkampf fällt, wenn sich die Herren 40 des TC Parkhaus und des SVG Münster gegenüberstehen (Sa., 13 Uhr). Beide Teams führen die Westfalenligatabelle mit drei Siegen und 20:7 Spielen an. Der Sieger hat beste Aussichten auf die Meisterschaft, allerdings lauert mit dem Gütersloher TV noch ein drittes ungeschlagenes Team auf seine Chance.

Herren des TC Parkhaus müssen auf der Hut sein

Zeitgleich empfangen auch die Regionalliga-Damen 50 des TCP einen Gegner aus Münster. Mit einem Sieg über den THC können Katja Kostuj, Wencke Fleischmann und Co. ihre Gäste zum Abstieg verurteilen und sich den Verbleib in der höchsten deutschen Liga sichern.

Ein Trio führt mit jeweils 5:1 Punkten auch die Tabelle der Westfalenliga Damen 30 an, und auch da steht ein Gipfeltreffen auf dem Plan. Kann Spitzenreiter TC Grün-Weiß Herne beim Verfolger TV Erwitte Bestbesetzung aufbieten, ist ein Erfolg absolut realistisch. Endet die Partie unentschieden, könnte der TC Parkhaus mit einem Sieg bei TP Bielefeld an die Spitze springen.

Ersatzgeschwächter TC Parkhaus setzt ein AusrufezeichenAuswärtsaufgaben warten am Sonntag auch auf die Topteams in den offenen Altersklassen. Die Westfalenliga-Herren des TC Parkhaus treten beim TC BW Soest an, der nur mit einem Sieg seine Chancen auf den Klassenerhalt wahren kann. „Von daher werden die schon eine starke Mannschaft stellen“, glaubt TCP-Vorsitzender Robert Sibbel. „Wir sind zwar Favorit, aber wir müssen die schon ernst nehmen.“

Fünf Einzelpositionen sind mit Markus Eriksson, Yan Sabanin, Maximilian Özcelik, Philipp Sibbel und Luka Tesanovic besetzt, für die sechste gibt es noch verschiedene Optionen. „Ich würde auch ein schmutziges 5:4 nehmen, dann sind wir weiterhin im Rennen, um dann gegen Dorsten ein erstes Endspiel zu haben“, so Sibbel. Eine Etage tiefer in der Verbandsliga steht die Parkhaus-Reserve beim Spitzenreiter TC Brackwede vor einer extrem hohen Hürde.

Ebenfalls beim souveränen Tabellenführer treten die Westfalenliga-Damen des TC Grün-Weiß an. Der TC Herford hat in drei Partien erst zwei Matches abgegeben. Die Hernerinnen haben aber einen ausgeglichen starken Kader und wollen dem Aufstiegsanwärter einiges entgegensetzen. Die Parkhaus-Damen gastieren beim TC RW Schwerte und können dort den Verbandsligaverbleib fast schon sicherstellen.

