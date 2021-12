Tilburg statt Halle – plus dichter Spielplan für Herner EV

Herne. Wegen Corona-Fällen tritt Halle nicht in Herne an. Die Miners spielen stattdessen in Tilburg – und im neuen Jahr in einem verdichteten Takt.

Tabellenzweiter statt Spitzenreiter: Der Herner EV spielt an diesem Freitag nicht gegen die Saale Bulls Halle. Da beim Tabellenführer der Oberliga Nord mehrere Coronafälle aufgetreten sind, ziehen die Miners stattdessen ihr Auswärtsspiel in Tilburg vom nächsten Dienstag vor. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Zuschauer sind im IJssportcentrum am Stappegoorweg derzeit nicht zugelassen.

Die Trappers hätten am Freitag ursprünglich gegen die Hammer Eisbären antreten müssen, die aber ebenfalls von einigen Covid-Fällen betroffen sind. Für den HEV bleibt das Duell bei den Niederländern damit das einzige Spiel dieses Wochenendes. Die Sonntagspartie der Gysenberger in Hamm soll am 25. Januar nachgeholt werden.

Spielplan extrem verdichtet

Was den ohnehin schon eng getakteten Spielplan der zweiten Hauptrundenhälfte für beide Mannschaften extrem verdichtet. Für die Eisbären ist es bereits der vierte Spielausfall, der HEV hat nach der Absage der beiden Wochenendpartien ebenfalls vier Spiele nachzuholen. Oder andersherum: Bis zum Ende der Hauptrunde am 6. März wird es für die Miners nach aktuellem Stand ab Januar wohl nur noch einen freien Termin unter der Woche geben. Zum Vergleich: In der ersten Hauptrunden-Hälfte wurde vom Deutschen Eishockey-Bund in der Oberliga Nord nur ein einziger regulärer Wochenspieltag angesetzt.

Zunächst aber gilt die volle Konzentration dem kurzfristig anberaumten Gastspiel beim Tabellenzweiten. Dass der HEV spielerisch wieder auf dem Level ist, das ihn bei den fünf Siegen zu Saisonbeginn auszeichnete, kommt gerade rechtzeitig. „Meine Jungs dürfen gerne so weitermachen“, sagte auch Danny Albrecht nach dem 5:1-Derbysieg am vergangenen Sonntag bei den Moskitos Essen.

„Wir werden sehen, ob wir wieder mit der Spitze mithalten können“

„Wir sind fit und in einem guten Spielrhythmus. Es ist für uns auch eine kleine Standortbestimmung, denn wir werden sehen, ob wir wieder mit der Spitze mithalten können oder ob noch etwas fehlt“, so der Herner Chefcoach. Ein Grund für die Herner Siegesserie ist die deutlich stabilisierte Defensive. In den letzten vier Partien gab es für Goalie Björn Linda jeweils nur ein Gegentor.

Danny Albrecht steht in Tilburg nahezu der komplette Kader zur Verfügung. Auch die jungen DNL-Spieler der Young Roosters sind in den kommenden Wochen dabei, da es in der DNL für sie erst Anfang Januar weitergeht. Duisburgs Förderlizenzspieler Lennart Schmitz steht am Wochenende bei seinem Stammverein auf dem Eis, Noah Bruns wird am Sonntag ebenfalls für die Füchse auflaufen. Sebastian Wieber bildet mit Björn Linda das Herner Torhüter-Duo am Freitag.

Viktor Buchner steht dagegen dem HEV und den Young Roosters nicht mehr zur Verfügung. Der 18-jährige wechselt zurück in die DNL-Mannschaft des Schwenninger ERC.

50-Jahre-Gala für 28, Mai geplant

Am 28. Mai 2022 soll nun endlich die bereits mehrfach verschobene Gala anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Herner Eissports gefeiert werden.

Dafür sind weiterhin Eintrittskarten im Vorverkauf erhältlich. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden. Ein Jubiläumstrikot ist im Eintrittspreis von 99 Euro enthalten.

