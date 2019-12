2 / 7

Das Sportjahr 2019 in Herne/Wanne-Eickel- Juli bis Dezember

Das Halbfinale der Eishockey-Oberligaplayoffs hatte der Herner EV in der Vorsaison erreicht, und in der neuen Spielzeit bleibt das Team um Trainer Danny Albrecht in seinem erfolgreichen Lauf. Zum Auftakt in die neue Spielzeit gelingen den Hernern sechs Siege in Serie. Im Dezember übernimmt der HEV erneut die Tabellenspitze der Oberliga Nord: in eigener Halle feiert der Tabellenzweite einen 7:2-Erfolg über die Tilburg Trappers und steht auf dem Spitzenplatz.

Foto: FUNKE Foto Services