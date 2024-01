TC Parkhaus Wanne: Vier Westfalenligateams sind im Einsatz

Philipp Sibbel stellt sich in den Dienst des Teams und wird trotz Trainingsrückstands für die TCP-Herren spielen.

Wanne-Eickel Damen wollen Abstiegs-Endspiel gegen Grün-Weiß um jeden Preis vermeiden. Herren empfangen den Tabellenführer.

Gleich vier Westfalenligateams des TC Parkhaus Wanne-Eickel sind am drittletzten Spieltag der Tennis-Hallenrunde im Einsatz. Ein besonderer Fokus liegt diesmal auf den Damen. Sie müssen vom Gastspiel beim TC Kamen-Methler (So., 15 Uhr) unbedingt etwas mitbringen, wollen sie auch im nächsten Winter der höchsten Spielklasse angehören.

Kamen hat bislang aus drei Spielen erst einen Zähler geholt und liegt vor dem punktlosen Schlusslicht TP Bielefeld auf dem zweiten Abstiegsplatz. Setzen sich die TCP-Ladys (2:4 Punkte) durch, sind sie von den Kamenerinnen kaum mehr einzuholen. Bei einem Unentschieden, erst recht bei einer Niederlage könnte das Herner Lokalderby gegen die diesmal spielfreien Grün-Weißen (3:5 Punkte) Ende Februar zu einem Abstiegs-Endspiel werden. Von daher werden beide Clubs alles dafür tun, ihr bestmögliches Team aufzubieten. Es könnte spannend werden.

TCP-Herren erwarten Spitzenreiter Dorstener TC

Spannend gestalten möchten auch die Parkhaus-Herren ihr Heimspiel gegen den Dorstener TC (So., 10 Uhr, Reichsstraße 40). Dazu müssen die Eickeler aber ihr bestes Tennis spielen. Die Gäste reisen nämlich als Spitzenreiter an und haben in ihren ersten drei Partien ganze drei Matches abgegeben. Da ihnen Gütersloh im Nacken sitzt, dürfen sich die Dorstener keinen Ausrutscher erlauben, wollen sie dem TC Parkhaus als Hallen-Westfalenmeister nachfolgen.

Die Gäste treten meist mit dem letztjährigen Einzelwestfalenmeister Nino Toto und Mikhail Minakov an, bauen aber auch Spieler ein, die im Sommer in der Herren-30-Bundesliga aufschlagen. Beim TCP hat sich die Personalsituation nur leicht entspannt. Mit Yan Sabanin und Maximilian Özcelik fehlen weiterhin zwei Leistungsträger, Philipp Sibbel wird trotz Trainingsrückstands spielen. Freuen dürfen sich die Tennisfans auf Marcel Zielinski. Das TCP-Eigengewächs hat sich bis auf Platz 44 der deutschen Rangliste vorgearbeitet und ist in der heimischen Halle nur schwer zu schlagen.

Den Gütersloher TV haben am Sonntag ab 16 Uhr die Herren 40 zu Gast. Nachdem sie durch das 4:2 gegen Drensteinfurt den Abstiegsplatz verlassen haben, können Mariusz Zielinski und Co. mit einem weiteren Erfolg ins obere Mittelfeld klettern. Selbst der Titelgewinn könnte dann noch ein Thema werden.

Den haben die Damen 50 ohnehin im Visier. Sie liegen zwar nur auf Rang zwei, sind als einziges Team aber noch verlustpunktfrei und sollten das auch an diesem Wochenende bleiben. Wenn nicht außergewöhnlich viel schief läuft, sollten sich Katja Kostuj, Wencke Fleischmann und Co. beim TC Südpark Bochum (So., 12 Uhr) sicher durchsetzen.

