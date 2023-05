TC Parkhaus Wanne-Eickel: Finne fällt nach Fußbruch aus

Herne/Wanne-Eickel. Vor dem Saisonstart in der Westfalenliga müssen die Herren des TCP über die Besetzung grübeln. Ein Zeichen wollen sie trotzdem setzen.

Zwei Wochen nach der Konkurrenz startet nun auch das beste Herner Tennisteam in der offenen Herrenklasse in die Sommersaison. Im Heimspiel gegen den TSC Hansa Dortmund (So., 10 Uhr, Reichstraße 40) wird sich zeigen, ob der TC Parkhaus Wanne-Eickel um den Titel in der Westfalenliga mitspielen kann oder kleinere Brötchen backen muss.

Die Gäste haben bereits einen Sieg und eine Niederlage auf ihrem Konto. Beim 6:3 gegen Hiltrup traten sie in einer sehr starken Besetzung an, eine Woche später beim Dorstener TC verzichteten sie auf ihre beiden slowenischen Spitzenspieler und gingen prompt mit 1:8 baden. Das macht sie auch für den TC Parkhaus schwer auszurechnen.

Eero Vasa bricht sich in Kalmar den Fuß

Weil dem Saison-Einstieg stets immense Bedeutung zukommt, wollen die Eickeler ihre bestmögliche Truppe aufbieten. Fest zugesagt hat der Schwede Markus Eriksson. Gesetzt sind zudem Yan Sabanin, Maximilian Özcelik, Philipp Sibbel und Luka Tesanovic. Als sechster Mann war der Finne Eero Vasa vorgesehen, der sich aber beim ITF-Turnier im schwedischen Kalmar den Fuß gebrochen hat und für diese Saison ausfällt.

„Das ist natürlich ein Schlag ins Kontor, wirft uns aber auch nicht völlig aus der Bahn“, meint TCP-Vorsitzender Robert Sibbel. Er überlegt, für Vasa dessen Landsmann Lauri Kiiski einzusetzen, der am Samstag auch für die Herren 40 spielt. „Wir wollen in jedem Fall ein Zeichen setzen und gleich zeigen: Wir sind da“, so Sibbel.

Vor einer großen Herausforderung steht die Eickeler Zweitvertretung. Weil ihr Verbandsligaspiel beim TC Grün-Weiß Bochum zeitgleich stattfindet, muss sie ohne Verstärkung aus der Ersten klarkommen. Kampflos aber werden sich Jonas Henneke und seine Mitstreiter dem Nachbarn nicht geschlagen geben. Der Sieger dieser Partie hat große Chancen auf den Klassenerhalt.

Westfalenliga-Damen des TC GW Herne genießen zum dritten Mal in Folge Heimrecht

Zum dritten Mal in Folge treten die Westfalenliga-Damen des TC Grün-Weiß Herne auf heimischer Anlage an. Zu Gast an der Vinckestraße 107 ist mit dem Lembecker TV diesmal ein in höheren Ligen völlig unbekannter Club aus dem Dorstener Norden. Im Kern handelt es sich um den Kader, der im Vorjahr noch für den TC HW Gladbeck aufschlug und den Aufstieg in die höchste Liga des Verbandes schaffte. Wegen Differenzen über die zukünftige Ausrichtung des Vereins verließen neben den Damen auch andere leistungssportlich orientierte Teams den TC Haus Wittringen und segeln jetzt unter Lembecker Flagge. Für die Grün-Weißen aber sollte die Aufgabe gegen den Tabellenletzten ohne größere Probleme lösbar sein.

Auch in den Altersklassen stehen einige interessante Partien auf dem Plan. So empfangen die Regionalliga-Damen 50 des TCP am Sonntag um 11 Uhr den Marienburger SC aus Köln, der mit 8:0 Punkten die höchste deutsche Liga anführt. Als Außenseiterinnen können die Eickeler Ladys frei aufspielen und schauen, ob sie eine Überraschung schaffen. Den zum Klassenerhalt eventuell noch nötigen Sieg können sie auch in 14 Tagen gegen Schlusslicht THC Münster einfahren.

Ihren dritten Sieg im dritten Westfalenliga-Spiel peilen die Herren 40 des TCP am Samstag (13 Uhr) gegen den TC GW Westerholt an. Wenn das gelingt, ist der Klassenerhalt sicher und es können neue Ziele her. Die Aufgaben der beiden heimischen Damen-30-Teams in der Westfalenliga könnten unterschiedlicher nicht sein. Während es der TC GW Herne in Paderborn mit dem souveränen Spitzenreiter DJK Mastbruch zu tun bekommt, tritt der TC Parkhaus beim TSC Hansa Dortmund an, der an den ersten beiden Spieltagen noch keinen Satz gewonnen hat.

