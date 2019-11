TC Parkhaus Wanne-Eickel erwischt glänzenden Start

Nils Löchterfeld, 19-jähriger Zugang aus Dortmund, bot in seinem ersten Spiel für den TC Parkhaus Wanne-Eickel eine starke Leistung.

Herne. Die Westfalenligateams des TC Parkhaus Wanne-Eickel sind erfolgreich in die Winterrunde gestartet. Für den TC GW Herne gilt das nicht.

Jetzt liegen die Karten auf dem Tisch. Während sich die Westfalenligateams des TC Parkhaus Wanne-Eickel am ersten Spieltag der Winterhallenrunde über eine gute Ausbeute freuen konnten, mussten die beiden Mannschaften des TC Grün-Weiß Herne krachende Niederlagen quittieren.

Herren: TC Parkhaus – TuS Ickern 5:1. Besser hätte der Auftakt des TC Parkhaus Wanne-Eickel in der höchsten Liga des Tenniswinters nicht verlaufen können. „Das ist eine gute Basis für den Klassenerhalt. Jetzt sind wir happy“, sagte Teamchef Robert Sibbel. „Einen Sieg in dieser Höhe hatten wir nicht erwartet.“