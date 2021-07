TC Blau-Weiß Wanne-Eickel: St. Elisabeth-Cup mit Impfaktion

Geht als Titelverteidiger in Wanne-Eickel ins Turnier: Marcel Zielinski, ehemals vom TC Parkhaus.

Wanne-Eickel. Das Turnier des Wanne-Eickeler Tennisklubs startet mit zwei Besonderheiten. Marcel Zielinski geht als Titelverteidiger der Herren an den Start.

Nachdem der TC Blau-Weiß Wanne-Eickelim vergangenen Jahr auf seinen St.-Elisabeth-Cup verzichten musste, beginnt das Turnier an der Emscherstraße ab Donnerstag mit zwei Besonderheiten. Erstens: Anders als in der Vergangenheit ist das Damenfeld etwas stärker besetzt als die Herren-Konkurrenz und zweitens: Es wird im Rahmen des Turniers eine Impfaktion geben.

Am Samstag wird von 14 bis 16 Uhr beim TC Blau-Weiß geimpft. „Wir hoffen, dass viele das Angebot annehmen“, sagt Karoline Zielonka vom TC Blau-Weiß. Dazu bittet der Verein um kurze Voranmeldung per Mail an info@tc-bww.de.

Wanne-Eickel: Spieler des TC Parkhaus sorgen für Lokalkolorit

Bereits am Donnerstag um 16.30 Uhr werden die ersten Spiele der Herren- und Damen-Konkurrenz ausgetragen, gespielt wird außerdem Freitag (ab 15.30 Uhr), Samstag und Sonntag (je ab 11 Uhr). 15 Herren haben für das Turnier gemeldet, darunter einige Lokalmatadoren – angeführt von Titelverteidiger Marcel Zielinski (ehemals TC Parkhaus, jetzt Hansa Dortmund).

Vom TC Parkhaus treten dazu Maximilian Öczelik, Jan Sibbel und Jonas Henneke an. Für die Damen-Konkurrenz haben sich 22 Spielerinnen angemeldet, „das war etwas überraschend“, sagt Zielonka, „wir wussten nicht, wie es nach der Corona-Pause aussieht. Vorher haben immer mehr Herren gemeldet.“

Spielerinnen von Vereinn Herne und Wanne-Eickel sind nicht dabei, dafür ist das Feld mit Leistungsklassen-Spielerinnen aus ganz NRW stark besetzt. Wer die Titel und das Preisgeld bekommt, entscheidet sich am Sonntag – ab 11 Uhr beginnen die Halbfinals. Zutritt an allen Veranstaltungstagen nur für Getestete, Genesene und Geimpfte.

