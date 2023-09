SVS stürzt Spitzenreiter – Neuer Trainer sieht Glanzleistung

Herne. Mit der bislang besten Saisonleistung gelingt dem SV Sodingen der erste Saisonsieg. Den Überraschungs-Coup beobachtete auch der neue Coach.

Was für eine Überraschung: Der bislang punktlose SV Sodingen kickt Tabellenführer TuS Erndtebrück mit 2:0 (0:0) vom Liga-Thron. Die Herner überzeugten mit großem Einsatz von der ersten bis zur letzten Minute. Jeder der ersten drei Saisonpunkte war somit hochverdient für den SVS. Und ein neuer Trainer ist auch gefunden. Der Knoten könnte damit am fünften Spieltag endlich geplatzt sein.

Stefan Gosing und Timo Erkenberg hatten in ihrem letzten Einsatz als Interims-Gespann noch einmal einiges probiert. „Einen Hebel haben wir in der Woche nochmal bei der Fitness angesetzt, durchaus zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt“, erklärt Gosing. Zweitens packte Timo Erkenberg nochmal tief in die psychologische Trickkiste, was sich im Einsatz der Spieler widerspiegelte. Und drittens griff ein taktischer Schachzug, nämlich den Favoriten hoch zu empfangen und ihm nie Raum zur Entfaltung zu lassen.

Johsua Tollas sorgt für die Entscheidung

Damit war der Erfolgsmix geschüttelt und gerührt. Heraus kam ein rundum sehr ansehnlicher Sodinger Auftritt, zu dem Kapitän Hakan Gökdemir als Zehner nach vorne geschoben wurde und dort immer wieder auch in vorderster Reihe mit Angreifer Brayan Sosa die Verteidigung mitunter bereits im eigenen Sechzehner unter Druck setzte. Schon zur Pause fühlte es sich in der Sodinger Kabine gut an, wie in dieser Saison noch nicht. Gosing: „Mit 0:0 in die Pause zu gehen, das allein tat schon richtig gut. Wir wollten danach wieder früh anlaufen. Das hat auf jeden Fall was mit Erndtebrück gemacht.“

Der Oberliga-Absteiger, der aus den ersten vier Spielen zehn Punkte gesammelt hatte, fand kein Rezept gegen das Sodinger Dauerpressing. Und nach dem Seitenwechsel folgte sogar der Lohn für das Engagement. Einmal mehr drückten die Grünen gegen den Ball, TuS-Schlussmann Jonas Brammen sah sich zu einer Kerze genötigt, und der eben erst eingewechselte Kaan Cosgun hatte wenig Mühe, diese zum 1:0 ins verwaiste Tor zu schieben.

Michael Wurst stand bisher bei Bezirksligist FC Castrop-Rauxel an der Seitenlinie, am Dienstag übernimmt der Stadionsprecher des VfL Bochum den Trainerposten in Sodingen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Damit nicht genug, krönte auch noch Michel Post auf der linken Seite mit einer Energieleistung seine starke Partie mit einem Assist. Den Ball eigentlich schon verloren, eroberte Post diesen wieder zurück und schob ihn quer in den Fünfmeterraum. Dort verpasste zunächst Neuzugang Almin Hodza, aber dahinter stocherte Joshua Tollas das Leder zum 2:0 über die Linie. Erndtebrück gelang auch in der Folge keine Entlastung, da der SVS-Akku hielt und das Gegenpressing nicht nachließ. „Alles ist komplett aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatte“, jubelte Stefan Gosing. „Was die Jungs investiert haben, war schon enorm. Sie sind an die Grenzen gegangen.“

Sodingen hatte vermutlich so viel Spielzeit in der gegnerischen Hälfte verbracht, wie in den vier Begegnungen zuvor zusammen nicht. „Und einige haben auch so viele Meter gemacht, wie in den anderen Spielen zusammen nicht“, lachte Gosing. Ein beeindruckendes Bild hat sich so auch dem neuen Trainer des SVS vermittelt. Michael Wurst (zuletzt FC Castrop) übernimmt ab Dienstag das Training. Eventuell mit Co-Trainer Timo Erkenberg. „Wir arbeiten noch daran, dass Erki weiter macht“, so Stefan Gosing. „Er hat die Mannschaft gepackt mit seiner Leidenschaft.“ Zurecht sei er am Sonntag noch mit Sprechchören gefeiert worden.

Tore: 1:0 (48.) Cosgun, 2:0 (76.) Tollas.

Sodingen: Kilic; Tollas, Sachsenweger, Felber, Mau. Post (74. Güzel) - Stöcker (79. Berberoglu), Kordt (46. Cosgun) - Mi. Post, Gökdemir, Galagoussis (46. Al. Hodza) - Sosa (87. Guscott).

