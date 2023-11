Wanne-Eickel. Winfried Feldmann, lange Vorsitzender des SV Wanne 11, ist verstorben. Sein Name wird immer mit einer erfolgreichen Zeit verbunden bleiben.

Der SV Wanne 11 trauert um Winfried „Dixi“ Feldmann. Der langjährige Vorsitzende und Ehrenpräsident des heutigen Landesligisten ist im Alter von 73 Jahren verstorben.

Feldmann trat dem SV Wanne 11 im Jahr 1980 bei, nachdem er zuvor schon bei ETuS Wanne sowie der Spvgg. Röhlinghausen aktiv gewesen war. Bei den Schwarzen Raben war Feldmann nicht nur ein wichtiger sportlicher Bestandteil der damaligen Kreisliga-A-Mannschaft, er trainierte in seinen ersten Jahren bei den Elfern auch Jugendteams. Später half „Dixi“ weiterhin noch bei den diversen Seniorenteams des SV Wanne 11, den Alten Herren sowie bei der zweiten Mannschaft (den „Jonteks“) und dem dritten Team (den „Oberjonteks“) aus.

Nicht weniger prägend war Feldmanns Zeit als Vereinsvorsitzender, die von 1998 bis 2016, also 18 Jahre, dauerte. Der Name von Winfried Feldmann wird für immer mit dem Aufstieg des Klubs verbunden bleiben. Unter seiner Ägide gelang der Aufstieg von der Kreisliga B bis in die Landesliga, aber auch bei der Infrastruktur legte SV Wanne 11 massiv zu. So wurde in dieser Zeit der Kunstrasen verlegt, Nebenplatz und Kabinengebäude entstanden.

Als sei er damit nicht ausgefüllt, fungierte „Dixi“ auch als Vereinswirt und sorgte nicht nur im Rahmen vieler Festivitäten mit dafür, dass die Stimmung gut war.

Mit Winfried „Dixi“ Feldmann verliert der SV Wanne 11 nicht nur einen Macher, sondern auch einen echten Typen. „Seins schroff-herzliche Art war schon fast legendär“, heißt es in einer Nachricht des Vereins in den sozialen Netzwerken.

