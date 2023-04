SV Wanne 11, SpVgg Horsthausen: So siegen die Verfolger

Die SpVgg Horsthausen jubelt: Steven Josifov (re., nach einer Tor im Heimspiel gegen die SpVg. Hagen) war für sein Team in der Fußball-Landesliga am Donnerstagabend dreimal erfolgreich. Horsthausen gewinnt mit 5:0 in Brackel, empfängt am Montag zum Derby die Sportfreunde Wanne-Eickel.