SV Wanne 11 – Viktoria Resse 3:0 (2:0). Der SV Wanne 11 bleibt in der Landesliga weiter ungeschlagen und konnte sein Heimspiel gegen Viktoria Resse souverän mit 3:0 gewinnen.

„Der Sieg meiner Mannschaft ist absolut verdient, doch leider um einige Tore zu niedrig ausgefallen“, war Wanne 11-Coach Franko Pepe nur mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft nicht zufrieden.

SV Wanne 11 führt schnell durch einen Treffer von Niclas Maiwald

Dabei fing es für die 11-er sehr gut an. Der wiedergenesene Niclas Maiwald verlor im Eins-gegen-Eins zwar den Ball, Ali Al Hussein holte sich diesen zurück, spielte einen schönen Pass auf Maiwald, der bereits in der vierten Minute zur 1:0-Führung für die Gastgeber traf. In der 25. Spielminute erhöhte Ivan Benkovic, nach schöner Einzelaktion auf 2:0, doch bereits zur Pause hätte die Partie entschieden sein müssen.

Viele weitere Chancen für die 11-er

Maiwald lief ein weiteres Mal alleine auf den Torhüter zu, brachte den Ball aber nicht im Gehäuse unter. Ali Al Hussein köpfte freistehend aus fünf Metern über den Kasten. „Wenn ich alle Chancen aufzählen müsste, dann wären wir noch morgen früh beschäftigt“, lachte Franko Pepe.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Gelsenkirchen dann etwas besser in die Partie, wurden jedoch nur einmal richtig gefährlich, als Wanne 11-Keeper Daniel Kassen den Anschlusstreffer verhinderte.

Franko Pepe: Müssen kaltschnäuziger werden

In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Amel Omerovic, nach schöner Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Omar Keito, dann den Sack zu.

„Der Sieg ist völlig verdient, aber dennoch gibt es einige Dinge, die wir noch besser machen könnten. Wir müssen vor dem Tor einfach kaltschnäuziger werden. Zudem sind wir in dieser Partie gefühlt 100-mal ins Abseits gelaufen. Da muss der letzte Pass besser kommen“, hat Franko Pepe noch ein paar Dinge gefunden, an denen sein Team arbeiten kann.

Tore: 1:0 N. Maiwald (4.), 2:0 Benkovic (25.), 3:0 Omerovic (90).

Wanne 11: Kassen; Närdemann, Polat (46. Boudhan), Oeztürk, Atmaci – Toure, Musial, S. Maiwald (77. Hyna), Al Hussein (65. Omerovic), N. Maiwald (83. Keito) – Benkovic.

