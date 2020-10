FC Brünninghausen - SV Sodingen (So., 16 Uhr, Am Hombruchsfeld). Nach der gelungenen Operation „Gipfelsturm“ am vergangenen Sonntag ist der SV Sodingen nun der Gejagte in der Fußball-Westfalenliga Staffel 2. Auswärts beim FC Brünninghausen allerdings wird man den Hernern am Wochenende dennoch nicht die Favoritenrolle zuschreiben.

Zu sehr ist der Kader auf Kante genäht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Falkowski stellte sich schon gegen Hassel quasi von allein auf.

SV Sodingen muss ohne Mittelefeld-Turbo Michel Post auskommen

In Brünninghausen nun fehlt auch noch Mittelfeld-Turbo Michel Post mit einem Faserriss. Und Bruder Maurice verbreitete mit einem Trainingsabbruch zudem Sorgen, wie auch Philipp Breilmann, bei dem die Folgen nach einem Schlag aufs Knie erst noch abzuwarten sind.

„Wenn wenigstens Julian Kaminski oder ein anderer zurückkommen würde“, sinniert Trainer Thomas Falkowski, vermutlich aussichtslos. Möglicherweise immerhin ist kurzfristig mit Nico Thier zu rechnen.

„Wir werden uns wie immer etwas einfallen lassen“

„Aber Jammern hilft ja nicht. Wir werden uns wie immer etwas einfallen lassen.“ Was ja bislang nachweislich sehr formidabel funktioniert hat. Aber auch wenn man sich in Sodinger Reihen im Brünninghausen-Spiel schon eher in Außenseiterposition sieht, wagt man sich mutig aus der Deckung. Falkowski: „Wir wollen was Zählbares mitnehmen.“

In Dortmund erwartet den SVS allerdings ein Liga-Schwergewicht. Nach einem Umbruch sehen einige den FC auf dem Rückweg in die Oberliga, zu deren Inventar Brünninghausen viele Jahre zählte.

SVS wird auch das Spielglück brauchen

„Die haben eine gute Mischung im Team“, weiß Thomas Falkowski. „Viele Oberliga-erfahrene, aber auch junge Spieler.“ Sodingens Trainer gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er an das Potenzial beim Gegner denkt. „Die haben ein unfassbar gutes Umschaltspiel.“

Die Sodinger gehen ihre sechste Saisonaufgabe jedoch unbeirrt an. „Klar, wir sind jetzt nicht der FC Bayern München der Westfalenliga. Und wir werden – wie in jedem Spiel – auch das nötige Spielglück brauchen“, so Falkowski. Sollte Sodingen dies in Brünninghausen erneut auf seiner Seite finden, dann könnten die bekannten Qualitäts-Parameter wie innere Ruhe, gute Fitness und eine breite Brust vielleicht sogar für eine weitere Überraschung sorgen.

Auf die schnellen Brünninghauser Leute aufpassen

„Das wird in jedem Fall eine interessante, wenn auch harte Aufgabe“, zeigt sich der Sodinger Coach voller Vorfreude. Kontrollierte Offensive, heißt die Vorgabe an die Jungs. „Ich bin immer ein Freund von Pressing. Wir werden uns nicht hinten reinstellen, aber wir müssen schon höllisch aufpassen auf deren schnelle Leute.“

Der Lokalrivale liefert ihm da das mahnende Beispiel: „Für den DSC gab es da ja ein böses Erwachen.“ Die Wanner seien dem FCB beim 1:4 gewissermaßen ins offene Messer gelaufen. Zumindest das soll dem SV Sodingen nicht passieren.

Beim 0:4 am zweiten Spieltag gegen Aufsteiger Bövinghausen hat Brünninghausen auch schon einmal sehr alt ausgesehen. Deshalb muss sich die Mannschaft von Trainer Rafik Halim auch aktuell mit erst zehn Zählern und Platz sieben zufrieden geben. Zuletzt leisteten die Dortmunder Sodingen Schützenhilfe. Durch den 3:1-Auswärtserfolg in Dröschede ermöglichte der FC dem SVS erst den Sprung auf Platz eins.

