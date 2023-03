SV Sodingen: Spiel fällt aus, weitere Zusage für 23/24

Herne. Das Spiel des SV Sodingen gegen Türkspor Dortmund 2000 fällt aus. Ein weiterer Akteur hat seine Zusage für die nächste Saison gegeben.

Für den SV Sodingen stand an diesem Spieltag in der Fußball-Westfalenliga das Meisterschaftsspiel gegen Türkspor Dortmund 2000 auf dem Plan, diese Begegnung des SVS ist aber am Freitag abgesagt worden.

Der Naturrasenplatz im Dr. Jovanovic-Glück-Auf-Stadion ist nicht bespielbar und bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Unterdessen haben die Sodinger eine weitere Zusage aus dem aktuellen Kader für die kommende Saison gemeldet. Louis Reitemeier, zuletzt durch eine Rote Karte und eine Verletzung ausgebremst, hat seine Zusage für die Spielzeit 2023/24 gegeben. „Er ist ein absoluter Teamplayer, der nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz unterstützt, wo es nur geht“, so die Sodinger über den Torhüter.

