SV Sodingen: Heimspiel gegen YEG Hassel fällt aus

Dimitrios Kalpakidis und der SV Sodingen haben am Wochenende frei. Die Partie gegen YEG Hassel ist abgesagt worden.

Herne. Der SV Sodingen geht in die Winterpause. Das Westfalenliga-Heimspiel gegen YEG Hassel fällt aus. Der Platz ist nicht bespielbar.

Fußball-Westfalenligist SV Sodingen (8.) geht etwas früher als geplant in die Winterpause. Das letzte Heimspiel gegen YEG Hassel (7.), das an diesem Wochenende hätte stattfinden sollen, ist am Freitag abgesetzt worden.

SV Sodingen verabschiedet sich mit zehn Spielen ohne Niederlage in die Pause

Der Grund für die Absage lautet: Der Rasen im Glück-Auf-Stadion ist nicht bespielbar und wurde von der Sportverwaltung gesperrt.

„Das war eine harte Hinrunde. Jetzt sind wir froh, dass wir unsere gute Serie über den Winter aufrecht halten können", sagte Trainer Dimitrios Kalpakidis. Der SV Sodingen hat seine letzten zehn Spiele im Jahr 2021 somit nicht mehr verloren.

