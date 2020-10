Herne. Zehn Tore in nur ein paar Tagen. Der SV Sodingen lässt’s krachen. Dem 6:0 in Wickede folgt ein 4:0 im Nachholspiel gegen Concordia Wiemelhausen.

Der SV Sodingen glänzte schon beim 6:0 in Wickede am vergangenen Sonntag gewaltig. Unter Flutlicht im eigenen Stadion lieferte der SV am Donnerstagabend aber auch gegen Concordia Wiemelhausen ein Glanzstück ab.

Am Ende souverän mit 4:0 (1:0) behielt die Falkowski-Elf die Oberhand und schoss sich so in der der Westfalenliga bis auf Platz zwei nach vorn.

SV Sodingen: Die Hausherren reizen im Minutentakt ihr Glück

Auf dem saftigen Grün im Glück-Auf-Stadion wollten sich beide Mannschaften zunächst kaum auf Spielerei einlassen. Lange Bälle hüben wie drüben waren das erste Mittel der Wahl. Nach nur zehn Minuten wurde es spektakulär – rund um den Sodinger Strafraum. Quasi im Minutentakt reizten die Hausherren ihr Glück. Wiemelhausen hoffte vergeblich auf einen Strafstoß (10.), eine Minute später passte Schlussmann Alex Rothkamm Gästestürmer Dennis Adamczok in den Fuß, der aber hob den Ball zu hoch über den Keeper – und über das Tor.

In der Folge dann senste Rothkamm in letzter Sekunde knapp außerhalb des Sechzehners heran, kam aber mit Gelb davon (12.). Gleiches Schicksal ereilte Hasan Akkan, der seinem entwischten Gegenspieler hinterher hechelte und nach dem Touchieren der Hacke auch mit der Verwarnung (17.) davon kam.

SVS legt den Schalter um

Sodingen überstand all die kritischen Szenen schadlos und legte den Hebel um.

Auch für Trainer Thomas Falkowski waren dies Schlüsselmomente. „Wir hatten das nötige Spielglück, das du in jedem Spiel brauchst, haben dann aber Wille und Leidenschaft gezeigt. Die Mannschaft gibt dann trotzdem nicht auf.“

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen Das Concordia Wienmelhausen Team feiert sich und stimmt sich auf ein starkes Spiel ein... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen ...denn am Donnerstag, 1. Oktober 2020, spielt im Doc Jovanovic Stadion am Holzplatz in Herne das Team von Concordia Wiemelhausen in roten Trikots (hier J. Iwanowski, links, und M. Aksu, mitte) gegen den SV Sodingen in grünen Trikots (hier Michel Post, rechts). Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen Das Publikum sitzt im dunklen Stadion, nur unzureichend beleuchtet vom Flutlicht. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen Der SV Sodingen-Spieler wird von gleich drei Concordia-Spielern bedrängt: Henning Wartala, links, Kai Strothmann, Mitte und Felix Stahmer, rechts. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen SV Sodingen-Trainer Thomas Falkowski scheint zu diesem Zeitpunkt nicht sonderlich begeistert... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen ...aber auch der Concordia Wiemelhausen-Trainer Daniel Oehlmann guckt skeptisch. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen Michel Post vom SV Sodingen Spieler fällt mit seinem sehr engagierten Spiel auf. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen Der Torwart des SV Sodingen, Alexander Rothkamm, eher mit seiner schlechten Laune: Er schreit mehrfach rum. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen Der Concordia Wiemelhausen-Spieler J. Iwanowski, links, versucht sich gegen den SV Sodingen-Spieler Michel Post durchzusetzen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen Dennis Gumpert von Concordia Wiemelhausen köpft den Eckball - der fliegt aber meterweit an der Latte vorbei. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen Xhino Kadiu von Concordia Wiemelhausen, links, spielt gegen Dennis Konarski vom SV Sodingen, Mitte, er wird unterstützt vom Torwart des SV Sodingen, Alexander Rothkamm, rechts... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen ...dieser Spielzug lief anscheinend nicht nach Rothkamms Geschmack, und das zeigt der SV-Sodingen-Torwarth, rechts, dann auch - hier gegenüber Xhino Kadiu von Concordia Wiemelhausen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen Hasan Akkan, links, vom SV Sodingen und Dennis Gumpert, rechts, von Concordia Wiemeldhausen fallen... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen ...Hasan Akkan von SV Sodingen (Nr. 15) redet auf den Schiedsrichter ein, aber der... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen ...lässt sich nicht beirren und gibt Hasan Akkan (Nr. 15 in grün) eine gelbe Karte... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen Concordia Torwart Thorben Schmidt, links, fängt auch den ein oder anderen Ball. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen Concordia Wiemelhausen-Spieler M.Aksu spielt gegen Michel Post von SV Sodingen, rechts - Post setzt sich durch. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen Der Concordia Wiemelhausen-Spieler J. Iwanowski köpft den Ball... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen ...Moritz Felber, links vom SV Sodingen, wird in der ersten Halbzeit von Xhino Kadiu, rechts, von Concordia Wiemelhausen, der Kopf getätschelt... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SV Sodingen spielt 4-0 gegen Concordia Wiemelhausen ...nach Ende der zweiten Halbzeit hätten wohl eher SV Sodingen-Spieler die Concordia-Spieler trösten müssen, denn der SV Sodingen zeigte ein überaus starkes Spiel und siegte mit 4:0 gegen Concordia Wiemelhausen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Tugrul Aydin, überraschend frei im Fünfer, kam mit dem Kopf nicht ganz hinter den Ball, sonst hätte es in der 25. Minute schon 1:0 stehen können. Acht Minuten später dann war es aber so weit. Meißner flankte auf Aydin, der zog aber aus spitzem Winkel nicht ab sondern legte zurück auf Marcel Wistuba – 1:0.

„Brust raus, Kopf hoch“ – die Mannschaft liefert

Für die zweite Halbzeit forderte Falkowski wieder: „Brust raus, Kopf hoch“. Und seine Mannschaft lieferte. 53. Minute, Aydin hatte wieder die Übersicht, schob diesmal zu Michel Post, und der erhöhte auf 2:0. Wieder sieben Minuten später war es erneut Wistuba, der sich mit der Kugel am Fuß auf engstem Raum durch die Concordia-Abwehr tankte und auf 3:0 stellte.

Wiemelhausen war längst geschlagen und hatte nach der Pause nicht mehr die Bissigkeit wie zu Beginn. Am Ende mussten die Bochumer durch Hasan Akkan auch noch das 0:4 schlucken. „Wir haben richtig Mentalität gezeigt“, freute sich Thomas Falkowski. „Und: Schon wieder zu Null gespielt.“ Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel ist der SV Sodingen nun erster Verfolger von Spitzenreiter FC Borussia Dröschede.

Tore: 1:0 (33.) Wistuba, 2:0 (53.) Mi. Post, 3:0 (60.) Wistuba, 4:0 (78.) Akkan.

SV Sodingen: Rothkamm; Meißner, Konarski, Felber, Akkan - Breilmann (82. Fanenstich), Wistuba (70. Thier) - Mau. Post, Rudolph (75. Hildwein), Mi. Post - Aydin (80. Tugyan).

