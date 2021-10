SV Sodingen gelingt der erste Saisonsieg gegen Wiemelhausen

Herne. Der SV Sodingen siegt erstmals – und ist optimistisch, dass bald ein neuer Trainer da ist. Mit Link zur Fotostrecke vom Fußball-Wochenende.

Der SV Sodingen hat das Heimspiel gegen Concordia Wiemelhausen mit 2:0 gewonnen und konnte damit den ersten Sieg der laufenden Saison in der Westfalenliga feiern.

SV Sodingen: „Wir wissen, dass wir was holen müssen“

SV Sodingen – Concordia Wiemelhausen 2:0 (1:0). Der SVS musste auf Michel Post verzichten, Gökhan Turan, Dennis Konarski, Stephen Fanenstich und Julian Kaminski saßen zumindest wieder auf der Ersatzbank. Dafür waren die Urlauber Ben Kitschelt und Nico Thier zurück im Kader und Letzterer stand auch direkt in der Startelf.

„Wir wollen was holen und wir wissen auch, dass wir was holen müssen. Immer nur ein Punkt hilft uns ja nicht weiter, du brauchst auch irgendwann mal einen Dreier“, gab Stefan Gosing vor der Partie die Marschroute aus. Und seine Mannschaft nahm sich diese Worte sehr zu Herzen.

Philip Breilmanns Führungstreffer gibt Sicherheit

Von Beginn an waren die Gastgeber hellwach und gingen bereits nach fünf Minuten in Führung. Eine Flanke von Dominik Meißner fand in Philip Breilmann einen Abnehmer. Der Kopfball des Offensivspielers wurde erst noch geblockt, aber den Nachschuss verwandelte er dann sicher. „Dieser Führungstreffer hat uns natürlich Sicherheit gegeben. Die Jungs haben gemerkt, dass viele Dinge funktionieren. Das hat unserem Spiel gutgetan“, freute sich der Interimstrainer des SVS.

Wiemelhausen agierte in der Offensive viel mit langen Bällen. Sodingen musste sich darauf einstellen, nach 20 Minuten hatten es die Gastgeber aber dann unter Kontrolle.

„Wir haben ein bisschen was an der Staffelung geändert. So hatte Wiemelhausen dann in der ersten Halbzeit gar keine Torchance“, lobte Stefan Gosing die defensive Arbeit seines Teams. Zur Pause hätte seine Mannschaft auch noch durchaus höher führen können, doch der Schuss von Moritz Felber klatschte nur an die Latte des Concordia-Tores.

In Hälfte zwei kamen die Gäste aus Bochum dann etwas besser in die Partie und hätten auch schnell ausgleichen können, doch SVS-Keeper Florian Kraft rettete seinem Team die Führung. Für die Entscheidung sorgte dann Nico Thier in der 71. Spielminute.

Starkes Tor von Nico Thier zum 2:0

Nach einem Ballgewinn in der Hälfte der Gäste überließ Jan Luca Wilczynski vor dem Strafraum den Ball an Nico Thier, der die Kugel fast aus dem Stand in den Winkel des Tores schoss. „Da war gar nichts dran zu halten. Wirklich ein sehr starkes Tor“, berichtete Stefan Gosing, der sich nun wieder ganz auf die Trainersuche konzentrieren kann.

Fußball-Highlights vom Wochenende Fußball-Highlights vom Wochenende Westfalenliga, Kreisliga A, Bezirksliga und ein Fußball-Camp für die Jüngsten, hier gibt es die Fußball-Bilder vom Wochenende in Herne Foto: Alexa Kuszlik

In den Schlussminuten hätte der SVS das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können, doch mehrere Kontersituationen wurden schlecht ausgespielt. „Das war aber auch der einzige Kritikpunkt am gesamten Spiel. Wir haben verdient gewonnen und sowohl kämpferisch, als auch spielerisch eine sehr ordentliche Leistung gezeit“, so das Fazit.

Ab Montag wird Stefan Gosing dann seine Zeit dann wieder für die Suche nach einem neuen Übungsleiter verwenden. „Ich glaube, dass wir in der kommenden Woche dann auch Vollzug melden können. Die Jungs haben auf jeden Fall sehr gute Eigenwerbung gemacht“, ist der Sportliche Leiter des SVS optimistisch, dass in der kommenden Woche jemand anders an der Seitenlinie steht.

Tore: 1:0 Breilmann (5.), 2:0 Thier (71.).

SVS: Kraft; Meißner, Wistuba, Post, Kanapin – Felber, Breilmann (90. Kitschelt), Wilczynski (80. Kaminski), Thier (72. Fanenstich), Rudolph – Güzel (90. Groß).

