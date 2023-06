SV Holsterhausen lädt bewährtes Teilnehmerfeld zum Turnier

Wanne-Eickel. Der SV Holsterhausen richtet sein sechstes Sommerturnier aus. Vier Teams kämpfen an der Wiesenstraße um den Sieg. Der Überblick mit Spielplan.

Zum sechsten Mal nutzt A-Kreisligist SV Holsterhausen in diesem Jahr die Sommerpause zu einem kleinen Vorbereitungsturnier auf dem Kunstrasenplatz an der Wiesenstraße. Die Gästeliste ist dabei nicht nur wie gehabt übersichtlich, sondern sogar identisch mit der Liste der Vorjahre.

Das fast schon als traditionell zu bezeichnende Teilnehmerfeld besteht neben Ausrichter SVH nämlich auch 2023 wieder aus Westfalenligist DSC Wanne-Eickel, Beinahe-Westfalenligist, Kreispokalsieger und Titelverteidiger SV Wanne 11 sowie Wannes Landesliga-Rivale SW Wattenscheid 08. Auch der Modus bleibt der Gewohnte. Alle vier Teams spielen jeweils einmal gegeneinander. In einer Abschlusstabelle wird der Sieger ermittelt.

Der Titelverteidiger: SV Wanne 11

Im letzten Jahr setzte sich erstmals der SV Wanne 11 mit drei Siegen durch, nachdem vier Mal zuvor jeweils der DSC als höchstklassiges Team seiner Favoritenrolle gerecht werden konnte. Auch in diesem Jahr verspricht dieses Duell eines auf Augenhöhe zu werden, hätten doch beide am Saisonende um ein Haar die Spielklasse getauscht.

Dass das Turnier in eine weitere Runde geht, stand für die Verantwortlichen außer Frage. „Richtig klasse ist es“, findet etwa SVH-Coach Andreas Meise, „dass alle Vereine von sich aus nachgefragt hatten, ob es wieder stattfindet.“ Die Werbetrommel war also nicht zu rühren. „Das Turnier ist für alle ein vernünftiger Faktor in der Vorbereitung“, so Meise. „Es planen alle schon mit ein.“

SVH will Großen ärgern – wie 2021 schon

Antritts- oder Preisgeld gibt es beim Holsterhauser Turnier nach wie vor keins. Den Reiz der Teilnahme zieht es vielmehr aus überschaubarer Größe und sportlicher Qualität. Für Ausrichter SV Holsterhausen bedeuten die drei Spiele voraussichtlich wieder „Fersengeld zahlen“, wie Trainer Andreas Meise es nennt, doch auch der A-Ligist profitiert von den Herausforderungen. Und manches Mal ist es dem Underdog ja auch schon gelungen, einen der „Großen“ zu ärgern, wie 2021 zuletzt beim 1:1 gegen den DSC. Meise: „Wir freuen uns in jedem Fall, dass es Mittwoch los geht.“

Der Spielplan im Überblick

Mi., 5.7., 19.15 Uhr

SV Holsterhausen - DSC Wanne-Eickel

Do., 6.7., 19.15 Uhr

SW Wattenscheid 08 - SV Wanne 11

So., 9.7., 13 Uhr

SV Wanne 11 - DSC Wanne-Eickel

So., 9.7., 15 Uhr

SV Holsterhausen - SW Wattenscheid 08

Mi., 12.7., 19.15 Uhr

DSC Wanne-Eickel - SW Wattenscheid 08

Do., 13.7., 19.15 Uhr

SV Wanne 11 - SV Holsterhausen

