Starkes 5:4 der Wanner TCP-Damen 50 in der Regionalliga

Herne/Wanne-Eickel. In der Tennis-Regionalliga der Damen 50 hat der TC Parkhaus Wanne-Eickel zum Auftakt in Köln gewonnen. Spiele in den Altersklassen im Überblick.

Auch in diesem Sommer messen sich wieder einige heimische Tennisteams mit den Besten ihrer Altersklasse. Während die Westfalenligisten dem Saisonstart an diesem Wochenende entgegenfiebern, haben die Damen 50 des TC Parkhaus Wanne-Eickel ihre Premiere in der höchsten deutschen Spielklasse bereits erfolgreich bestanden.

Der einzige Regionalligist aus Herne/Wanne-Eickel brachte vom Gastspiel beim Kölner HTC BW auch ohne die verletzte Spitzenspielerin Susanne Sack einen zwar knappen, aber dennoch ungefährdeten 5:4-Sieg mit. Schon nach den Einzeln hätte der TCP führen können, doch Simone Göhring fehlten beim 8:10 im Matchtiebreak zwei Bälle zum Sieg.

Während sich Sabine Faber glatt in zwei Sätzen behauptete, gewannen Katja Kostuj und Wencke Fleischmann an den oberen Positionen den ersten Satz jeweils im Tiebreak und brachen damit den Widerstand ihrer Gegnerinnen. So ging es mit einem 3:3 in die Doppel, wo Kostuj/Fleischmann (6:1/6:4) und Faber/Kristina Wagener (6:3/6:4) den Gesamtsieg sicherten.

TC Parkhaus Wanne-Eickel: Damen 50 treffen auf die TG RW Mönchengladbach

An diesem Samstag nun wollen die Parkhaus-Ladys gern nachlegen. Gewinnen sie auch das Heimspiel gegen die TG RW Mönchengladbach (13 Uhr, Reichsstraße), haben sie den Grundstein zum Ligaverbleib schon gelegt.

Eine Etage tiefer, in der Westfalenliga, gehen die Herren 40 des TCP auf Punktejagd. Mariusz Zielinski, Timo Jogwer, Tobias Wessel und Co. sind stark genug für einen Spitzenplatz. Ob sie um den Titel mitspielen und sich dann ein weiteres Regionalligajahr antun wollen, ist jedoch eine andere Frage. Zum Auftakt gastieren die Eickeler an diesem Samstag beim TC SuS Bielefeld.

Damen 30: TC Grün-Weiß Herne und TC Parkhaus spielen in der Westfalenliga

Bei den Damen 30 wird in diesem Sommer auch in der höchsten Liga des Verbandes erstmals statt mit Sechser- mit Vierer-Mannschaften gespielt. Gleich zwei heimische Vertretungen gehören dem illustren Achter-Feld an. Der TC Parkhaus tritt nach dem Abstieg aus der Regionalliga in nahezu unveränderter Besetzung an und will beim TC Hiddenhausen am Samstag zeigen, dass mit ihm wieder zu rechnen ist.

Ganz neues Terrain betreten hingegen die Herner Grün-Weißen, die am Samstag den FC Stukenbrock empfangen. Sie haben erstmals für diese Altersklasse gemeldet und wurden aufgrund ihrer Spielstärke gleich in die Westfalenliga eingruppiert. Mit Anastasia Meglinskaya, Alexandra von Schmidt, Desiree Schelenz, Adrijana Weidenbach sowie den Schwestern Franka Rheinländer und Jana Thoma sind die Hernerinnen so stark besetzt, dass sie als Titelanwärter gelten müssen. Auf das Derby am 13. Mai in Wanne-Eickel darf man schon jetzt gespannt sein.

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel