Herne. Die SpVgg Horsthausen erwartet den SV Hilbeck. Trotz einiger Ausfälle: Das Team von Marc Gerresheim will länger auf Platz eins bleiben.

SpVgg Horsthausen - SV Hilbeck (15 Uhr, Sportzentrum). Erstmals in der langen Horsthauser Geschichte standen die Blau-Weißen eine ganze Woche an der Tabellenspitze der Landesliga.

Wenn es nach Coach Marc Gerresheim und Co-Trainer Jörg Haake geht, können gerne noch einige Wochen folgen.

SpVgg Horsthausen an der Spitze: „Es ist erst der fünfte Spieltag“

„Es ist für die Jungs natürlich eine schöne Sache und die Belohnung für harten Kampf, den wir am letzten Wochenende in Wattenscheid geliefert haben. Aber wir sind erst am fünften Spieltag“, ordnet der Coach ein.

Gegen den SV Hilbeck erwartet er wieder ein ganz anderes Spiel als am letzten Sonntag: „Dies ist aber auch das Schöne an dieser Liga. Du bekommst an jedem Wochenende eine komplett andere Aufgabe gestellt.“

Vertrauen in die Qualität des Kaders

Dabei muss Horsthausen auf einige Spieler verzichten. Neben Stephan Hornberger fallen auch Tim Berthold, Ozan Balci und Ayoub Medkouri aus. Ob Marc Werner nach längerer Pause wieder im Kader steht, entscheidet Marc Gerresheim kurzfristig, auch hinter den Einsätzen von Fabian Gillner und Michele Pirsig stehen noch dicke Fragezeichen.

„Aber die Jungs, die auf dem Platz stehen, verfügen derzeit über eine große Menge an Selbstvertrauen“, hat Marc Gerresheim großes Vertrauen in die Qualität seines Kaders.

Am Sonntag erwartet er gegen den Tabellensiebten ein Duell auf Augenhöhe: „Gegen Hilbeck ist es immer sehr schwer. Sie verteidigen gut, schalten schnell um und haben uns in der Vergangenheit das Leben oftmals sehr schwer gemacht. Wir müssen über die kompletten 90 Minuten auf jeden Fall voll konzentriert sein“.

