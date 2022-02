SpVgg Horsthausen und Firtinaspor spielen auswärts Remis

Herne/Wanne-Eickel. Die SpVgg Horsthausen muss sich mit einem 1:1 in Langenbochum begnügen, Firtina erkämpft ein 2:2 beim Tabellendritten in Erkenschwick.

Die A-Jugend der Sportvereinigung Horsthausen tritt in der Bezirksliga weiterhin auf der Stelle. Auch in der dritten Partie des Jahres kam der Liga-Neuling nicht über ein Unentschieden hinaus. Firtinaspor Herne hingegen freute sich über das 1:1 beim Tabellendritten.

SpVgg Horsthausen holt das dritte Remis im dritten Spiel des Jahres

Westfalia Langenbochum – SpVgg Horsthausen 1:1 (1:1). „Das war wirklich keine gute Leistung von uns. Das Ergebnis geht absolut in Ordnung“, bilanzierte SpVgg-Coach Richard Grabczynski nach dem 1:1 bei Westfalia Langenbochum.

Die stark abstiegsbedrohten Gastgeber gingen nach 22 Minuten sogar in Führung, doch Nassim Al-Hussein glich elf Minuten später für sein Team zum 1:1 aus.

Horsthausen hatte das Spiel zwar unter Kontrolle, konnte sich jedoch wenige zwingende Tormöglichkeiten erspielen. Durch das dritte Remis im dritten Spiel des Jahres bleibt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze der Bezirksliga weiterhin konstant bei fünf Zählern.

Tore: 1:0 (22.), 1:1 Al-Hussein (33.).

SpVgg: Gülmez – Sido (46. Farah), Hildebrand, Al-Hussein, Pflüger (46. Derwish) – Lange (46. Mizrak), Moughli, Schröder, Langner (75. Sadulak), Grabczynski – Hannemann.

Firtinaspor holt vier Punkte in drei Tagen

Spvgg. Erkenschwick – Firtinaspor Herne 2:2 (1:2). Firtinaspor hat dem Tabellendritten aus Erkenschwick einen Punkt abgetrotzt. In Erkenschwick erkämpfte sich das Team von der Emscherstraße ein 2:2-Unentschieden. Özkan Cagir und Michael Vogel per Strafstoß brachten die Gäste sogar zweimal in Führung, doch Spvgg. konnten am Ende zweimal ausgleichen und sorgte mit ihren Treffern für eine am Ende verdiente Punkteteilung am Stimberg.

Bereits am Donnerstagabend setzte sich Firtina zudem im Nachholspiel gegen Westfalia Langenbochum mit 6:0 (4:0) durch. Die Treffer teilten sich mit jeweils zwei Toren Kaan Akcaalan, Michael Vogel und Nils Viefhaus. „Wir hatten den Gegner von der ersten bis zur letzten Minute im Griff. Alle Tore waren sehr schön herausgespielt“, sagte Betreuer Thomas Viefhaus über vier Punkte aus drei Tagen für sein Team.

Tore: 0:1 Cagir (10.), 1:1 (19.), 1:2 Vogel (24.), 2:2 (69.).

Firtina: Yilmaz – Özdemir, Demir, Kandur (86. Kizilbag), Cagir – Sanal, Benhaddaj, Aydinli (60. Aydin), Akdogan (81. Sucu), Viefhaus – Vogel.