SpVgg Horsthausen - TuS Bövinghausen: Wir zeigen den Pokalkracher live

Herne. Der TuS Bövinghausen ist im Krombacher-Westfalenpokal zu Gast bei der SpVgg Horsthausen. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung auf waz.de.

Es wird ernst im Krombacher-Westfalenpokal: Christian Knappmann und der Dortmunder Oberligist TuS Bövinghausen kommen nach Herne, zum Westfalenliga-Aufsteiger SpVgg Horsthausen

Anstoß in Herne-Horsthausen ist am Freitagabend um 19.15 Uhr – wir zeigen das Spiel im Livestream mit Kommentator

Den Livestream finden Sie in diesem Artikel. Für den Zugang ist ein WAZ-plus-Abo nötig.

Saisonauftakt im Krombacher-Westfalenpokal: Eins der spannendsten Spiele der ersten Runde steigt in Herne. Westfalenliga-Aufsteiger SpVgg Horsthausen hat den TuS Bövinghausen mit Christian Knappmann zu Gast. Direkt nach der Auslosung war die Vorfreude schon groß: „Da brennt in Horsthausen die Hütte“, wusste Knappmann, der sechs Jahre bei Nachbar Westfalia Herne arbeitete, was seine Mannschaft bei einem Flutlichtspiel erwartet.