SW Wattenscheid 08 – SpVgg Horsthausen 2:2 (0:1). Durch den Punktgewinn bei Schwarz-Weiß Wattenscheid hat sich die Sportvereinigung Horsthausen an die Tabellenspitze der Landesliga gesetzt.

„Das war eine tolle kämpferische Leistung unserer Mannschaft“, war SpVgg-Co-Trainer Jörg Haake vor allem mit dem Einsatz seiner Elf zufrieden.

SpVgg Horsthausen hat zunächst Glück

Bereits in der vierten Minute hatte Horsthausen Glück, als ein direkter Freistoß der Gastgeber nur an die Latte klatschte. Die Gäste kamen nicht richtig ins Spiel, hatten zu Beginn keine zwingenden Offensivaktionen. Auch in Minute 37 war das Glück auf Seiten der Blau-Weißen, als erneut ein Freistoß am Pfosten landete.

Kurz vor dem Seitenwechsel, mit dem ersten richtigen Angriff der Gäste, gab es Elfmeter. Diyar Dilek wurde im Strafraum elfmeterreif gefoult, Mahmud Siala verwandelte sicher.

Gelb-Rote Karte gegen Ayoub Medkouri

Wenige Sekunden später flog dann jedoch Abwehrspieler Ayoub Medkouri mit Gelb-Rot vom Platz. Medkouri reklamierte erst beim Schiedsrichter, wofür er die gelbe Karte sah, wenige Sekunden später beklatschte er diese Karte und sah Gelb-Rot.

Horsthausen agierte somit die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl, konnte jedoch fünf Minuten nach Wiederanpfiff auf 0:2 erhöhen. Michele Pirsig traf mit einem schönen Schuss in die lange Ecke. Doch Wattenscheid gab nicht auf und kam durch zwei wunderbare Fernschuss-Tore noch zum Ausgleich. „Dennoch eine kämpferisch tolle Leistung. Die Mannschaft hat alles gegeben und hatte zudem Pech mit der Leistung des Schiedsrichters“, so Jörg Haake abschließend.

Tore: 0:1 Siala (43.), 0:2 Pirsig (50.), 1:2 (60.), 2:2 (70.).

SpVgg: Carpentier; Rathmann, Rupieper, Medkouri, Aydin – Schönherr, Kilian, Siala (68. Kirchmeyer), Lier (89. Berthold), Dilek (85. Cramer) – Pirsig (60. Jubt). Gelb-Rot: Medkouri (45.).

