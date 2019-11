SpVgg Horsthausen erwartet ein vorweggenommenes Finale

SpVgg Horsthausen empfängt im Kreispokal-Viertelfinale Ligarivale SSV Buer. Auch SV Wanne 11, VfB Börnig und Fortuna Herne sind im Pokaleinsatz.

Knapp zwei Wochen nach dem Aufeinandertreffen in der Landesliga, kommt es im Kreispokal-Viertelfinale zum erneuten Duell zwischen SpVgg Horsthausen und SSV Buer 07/28 (Mi., 19.15 Uhr, Fußballzentrum Horsthausen). Trotz des Sieges in der Generalprobe mahnt SpVgg-Trainer Alexander Schmottlach zur Vorsicht. „Wir werden alles tun, aber wir werden sie nicht unterschätzen“, betont Schmottlach im Vorhinein. „Sie haben schließlich einige Spielerinnen vom VfL Bochum hinzu bekommen und sind in diesem Jahr einfach saustark“, schloss er an.