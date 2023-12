Herne. Das erste Westfalenligaspiel der Vereinsgeschichte verlor die SpVgg Horsthausen unglücklich gegen Obercastrop. Im Rückspiel gab es Parallelen.

Die Sportvereinigung Horsthausen hat das Heimspiel gegen Wacker Obercastrop mit 0:1 verloren und überwintert damit in der unteren Tabellenhälfte der Westfalenliga. „Am Ende nehmen wir einen glücklichen Sieg mit“, so Wacker-Coach Toni Molina. Dies sah auch Horsthausens Co-Trainer Latif Boudhan so: „Ein Unentschieden wäre am Ende absolut verdient gewesen“.

Von Beginn an entwickelte sich dabei ein Spiel auf Augenhöhe, das sich vorerst fast komplett im Mittelfeld abspielte. Wacker hatte anfangs etwas mehr Ballbesitz, konnte daraus aber nur wenige zwingende Tormöglichkeiten erspielen. Nach einer Viertelstunde war es Niklas Schröder, der für Horsthausen in letzter Sekunde retten konnte. Die größte Möglichkeit für die Gastgeber hatte vor dem Seitenwechsel Mahmud Siala. Der Offensivspieler lief ganz alleine auf Wacker-Torhüter Cedric Drobe zu, konnte diesen aber nicht überwinden.

SpVgg Horsthausen: Elvis Shala erzielt Obercastrops Siegtreffer

Nach der Pause wurde das Spiel dann deutlich offener und die Gäste aus Obercastrop wurden von Minute zu Minute spielbestimmender. Das Tor des Tages fiel dann nach einer guten Stunde. Bilal Abdallah nahm den Ball sehr gut mit, ließ noch zwei Gegenspieler aussteigen, scheiterte mit seinem Schuss aber an Benjamin Carpentier im Tor der in weiß spielenden Gastgeber. Für den Nachschuss stand dann aber Elvis Shala komplett richtig und hatte keine Mühe, den Ball im Tor unterzubringen.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Herne und Wanne-Eickel:

In der Folge hatte Horsthausen mehr Ballbesitz, Wacker zog sich in die eigene Hälfte zurück, blieb aber durch Konter gefährlich. Die größte Möglichkeit auf das 0:2 hatte erneut Elvis Shala, der nach einem gut ausgespielten Angriff den Ball an die Latte lupfte. Horsthausen wurde in der Schlussphase zwar von Minute zu Minute offensiver, agierte aber viel mit langen Bällen, die gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste aber nicht zum Erfolg führten. Auch mehrere aussichtsreiche Standardsituationen blieben erfolglos.

Die beste Möglichkeit auf den Ausgleich hatte der eingewechselte Ben Lange, der den Ball freistehend im Strafraum aber nicht richtig traf. In der Nachspielzeit flogen dann noch mal mehrere hohe Bälle in den Wacker-Strafraum, doch auch diese blieben ungefährlich.

Nach dem Spiel gab Horsthausen dann noch zwei Vertragsverlängerungen bekannt. Benjamin Carpentier und Güngör Kaya haben ihren Vertrag verlängert. „Darüber freuen wir uns sehr“, so der Sportliche Leiter Ulrich Kirchmeyer.

Tore: 0:1 Shala (59.).

SpVgg: Carpentier; Jalowiecki (57. Lange), Ergüzel, Biebersdorf – Rathmann (46. Wilczynski), Kilian, Schröder (64. Schroven), Aydin, Lier(64. Dilek) – Kaya, Siala (72. Bouchantiya).

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel