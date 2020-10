Im Fall des Abbruchspiels in der Fußball-Kreisliga A zwischen VFB Habinghorst und Zonguldakspor Bickern hat das Kreissportgericht des Fußball-Kreises Herne Urteile gefällt.

Das beim Stand von 2:2 abgebrochene Spiel wird zu Gunsten Habinghorsts gewertet. Für Bickern hatte dieses Nachspiel zudem persönliche Konsequenzen.

Zonguldakspor Bickern: Rudelbildung mit Folgen beim Spiel in Habinghorst

Es war die Schlussphase des ausgeglichenen Spiels in Habinghorst, als Gästeverteidiger Mert Bakir VFB-Angreifer Thomas Bragin im Strafraum zu Fall brachte. Die Folge: Elfmeter, Rot – und zudem jetzt vier Spiele Sperre gegen Bakir. Die Situation auf dem Spielfeld war damit jedoch nicht bereinigt.

Es bildete sich ein Rudel. Zonguldakspor-Keeper Erkan Oeztürk traf hier den am Boden liegenden Bragin mit dem Fuß am Kopf, auf Gästeseite sagt man: unabsichtlich. Der Schiedsrichter beschrieb in seiner Stellungnahme, so das Sportgericht, die Szene nicht gesehen zu haben. Neutrale Zuschauer jedoch stellten sich als Zeugen zur Verfügung.

Einer von ihnen, ein Vereins-Funktionär eines anderen Castrop-Rauxeler Vereins, machte nun eine Aussage, auf die sich das Gericht nun maßgeblich in seinem Urteil stützte.

Zeugen melden sich bei polizeilicher Ermittlung

„Der Schiedsrichter war durch die Rudelbildung abgelenkt und hat die Situation nicht beobachtet“, beschreibt Heinz Rychlik, Vorsitzender des Kreissportgerichts. „Wir sind erst aufmerksam geworden durch die Stellungnahme Habinghorsts.“

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen hätten sich dann Zeugen gemeldet. Und einer von ihnen, der keinem der beiden beteiligten Klubs angehörig ist, sondern einem Konkurrenten, hat schließlich entscheidende Hinweise gegeben.

Rettungswageneinsatz, Krankenhausaufenthalt und Folgeschäden beim Gefoulten sind eingeflossen in ein am Ende deutliches Urteil: Erkan Oeztürk erhielt drei Jahre Spielsperre.

Aus Bickerner Sicht nicht nachvollziehbar

Bickerns Vorsitzender kann das nicht nachvollziehen: „Der Schiedsrichter hat nichts gesehen. Und nur weil ein einziger Zuschauer etwas dazu sagt, so ein Urteil“, echauffiert sich Ali Incebacakli (eine weitere Stellungnahme von ihm hier). Dass zu dem Torwart auch noch die Punkte weg sind, findet er zusätzlich unverständlich. „Wir wollten eine Eskalation vermeiden und sind deshalb vom Platz gegangen.“

Für das Gericht lag hierfür jedoch kein Grund vor. „Der Schiedsrichter wollte das Spiel fortsetzen“, so Heinz Rychlik. Für Incebacakli nicht zu fassen: „Wegen so was hat man gar keine Lust mehr“, so der Bickern-Vorsitzende. „Da möchte man fast die Mannschaft abmelden.“

Was ihm bleibt, ist ein Weg durch weitere Instanzen.

Arminia Holsterhausen: Drei Jahre Sperre auch nach Kopfstoß gegen Schiedsrichter

Die hohe Drei-Jahre-Strafe wurde übrigens in Herne bereits zum dritten Mal ausgesprochen. Vor gut einem Jahr hatte es Anil Yilmaz von RW Türkspor (in der angestrengten Berufung wurde die Strafe noch auf vier Jahre erhöht) erwischt (siehe hier).

Und gerade einmal zwei Wochen ist es her, dass Fadi Hussein (Arminia Holsterhausen) dem Schiedsrichter in einem Kreisliga-B-Spiel in Folge eines gegen ihn verhängten Platzverweises einen Kopfstoß versetzt hatte (siehe hier). Der Schiedsrichter trug eine Platzwunde im Gesicht davon. Auch Hussein kassierte dafür drei Jahre Auszeit.

Diese Fälle sind vorläufige Höhepunkte einer generell unschönen Entwicklung. Heinz Rychlik blickt bereits auf 19 Verfahren in dieser noch recht kurzen Saison zurück. Eigentlich habe er die Hoffnung gehabt, so der Vorsitzende Richter, dass gerade nach der Corona-Pause der Spaß am Fußball besonders groß sein muss. Doch die Nerven scheinen da angespannter denn je.

Mehr Bilder und Artikel aus dem Herner und Wanne-Eickeler Sport gibt es hier