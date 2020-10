Wanne-Eickel. Zumindest vorübergehend könnten die Sportfreunde Wanne Platz zwei in der Bezirksliga übernehmen – ein Sieg am Freitag in Kaltehardt vorausgesetzt.

TuS Kaltehardt - Sportfreunde Wanne-Eickel (Fr. 19.45 Uhr, Urbanusstraße, Bochum). Auf der Suche nach dem gewohnten Wettkampfrhythmus machen sich die Sportfreunde Wanne-Eickel am Freitagabend auf den Weg nach Bochum.

Um 19.45 Uhr holt der Wanner Bezirksligist diesmal allerdings kein Spiel nach, sondern zieht seine kommende Begegnung beim TuS Kaltehardt (Sportplatz Urbanusstraße) ein Stück vors Wochenende.

Sportfreunde Wanne-Eickel sind der Bitte um Verlegung nachgekommen

Hintergrund ist eine anstehende Hochzeit bei den Bochumern, weshalb der TuS im Vorfeld um Verlegung gebeten hatte. „Dem sind wir natürlich gerne nachgekommen“, so Trainer Frank Conradi.

In Kaltehardt hofft Wannes Coach auf ein Anknüpfen an die jüngste Leistung, samt Sieg seiner Mannschaft gegen Riemke. Endlich war sie dort erstmals in der laufenden Saison von Beginn an engagiert bei der Sache.

Mit viel Moral aus einem 2:3 einen 4:3-Sieg gemacht

Moral und Glaube an sich verhalfen schließlich sogar dazu, auch einen zwischenzeitlichen 2:3-Rückstand noch einmal zu drehen. Der 4:3-Sieg war am Ende Platz sechs wert. Kaltehardt konnte nach fünf Spieltagen zuletzt zwei Unentschieden, aber bislang noch keinen Sieg verbuchen.

Am Sonntag bewiesen jedoch auch die Bochumer Moral, als sie in Harpen ein 0:2 beziehungsweise ein 1:3 noch wettmachen konnten. Beide Kontrahenten konnten also etwas fürs Selbstbewusstsein tun. Conradi: „Aber wir müssen weiter an uns arbeiten.“ Bei einem Sieg winkt für die Sportfreunde zumindest vorübergehend Platz zwei.

