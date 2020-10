Sportfreunde Wanne-Eickel - DJK Adler Riemke (So. 15.15 Uhr, Wananas-Arena). Die Corona-Unterbrechungen nerven – auch bei den Sportfreunden Wanne-Eickel, die am vergangenen Sonntag erneut pausieren mussten, anstatt in Hattingen zu spielen.

Nun versuchen die siebtplatzierten Wanner, am Wochenende zu Hause gegen Adler Riemke wieder den Faden aufzunehmen.

Sportfreunde Wanne-Eickel erwarten ein Kampfspiel gegen Riemke

Trainer Frank Conradi erwartet ein Kampfspiel gegen die Riemker, die mit fünf Punkten (bei einem Spiel mehr) ähnlich gut in die Saison gekommen sind wie die Sportfreunde.

Doch die Voraussetzung ist in seinen Augen nicht optimal.

„Wir finden einfach keinen Rhythmus so“, sagt er. Um wenigstens ansatzweise ein Spielgefühl zu erhalten, hat er in den letzten zwei Wochen extra schon Testspiele anberaumt.

Knappes 2:3 im Test gegen SuS Beckhausen

Nach dem DSC Wanne-Eickel (1:2) in der Vorwoche, hat Conradi am Dienstag nun gegen SuS Beckhausen kicken lassen. Auch dieser Test ging knapp mit 2:3 verloren (Tore: Samet Celik und Ayoub Nouasse).

„Wir haben wieder viel ausprobiert“, so der Wanner Trainer. Er fordert mehr Risikobereitschaft von seinen Jungs und Wachheit von Anfang an. „Wir müssen anfangen, über neunzig Minuten Fußball zu spielen.“

Ben Kajan, Nick Kapusczok, Bilal Lasshib und Dominik Lücke werden gegen Riemke fehlen.

Aber die Kadergröße verursacht Frank Conradi weitaus weniger Kopfzerbrechen, als vielmehr die bisher unerfüllte Hoffnung darauf, endlich in einen Saisonrhythmus finden zu können. „Wir müssen ja auch erst noch als Mannschaft zusammenwachsen", sagt er.

Mehr Bilder und Artikel aus dem Herner und Wanne-Eickeler Sport gibt es hier