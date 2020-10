Wanne-Eickel. Nach kuriosem Verlauf liegen die Sportfreunde Wanne-Eickel mit 2:3 hinten und gewinnen noch – am Ende braucht es noch etwas Glück.

Sportfreunde Wanne-Eickel - DJK Adler Riemke 4:3 (2:3). Das Spiel hat Nerven gekostet, ganz bestimmt. Aber dass der 4:3 (2:3)-Heimsieg der Sportfreunde am Ende verdient war, das stand für die Wanner außer Frage.

Die Sportfreunde starteten überzeugender denn je. Mit einem Doppelschlag (7./8.) brachte Daniel Samson die Conradi-Elf ruckzuck mit 2:0 in Führung. Hatte man sonst die Startphase der Spiele stets verschlafen, so zeigte man sich gegen Riemke direkt zur Stelle. Doch die Freude währte nur kurz.

Sportfreunde Wanne-Eickel liegen nach 2:0 mit 2:3 zurück

Wanne behielt zwar die Spielkontrolle, doch die Adler fuhren ihre Krallen aus. Nach 21 Minuten stand es 2:3!

„Die Mannschaft hatte eigentlich nichts falsch gemacht und lag trotzdem zur Pause hinten“, rätselte Trainer Frank Conradi auch nach Abpfiff noch nach den Gründen für diesen kuriosen Spielverlauf. Sonntagsschüsse, unter anderem aus 50 Metern, sorgten für den Rückstand. „Die macht man wohl nur einmal im Leben“, mutmaßte Conradi.

Fest entschlossen, das Spiel noch zu drehen

Fest entschlossen, das Spiel noch zu drehen, kamen die Sportfreunde aus der Kabine zurück – zudem mit Kruckow für Lux. „Krücke“ war es dann auch, der es eine Viertelstunde vor Schluss schaffte, den Riemker Teufelskerl Alexander Probst zwischen den Pfosten zu überwinden – 3:3.

Es war längst zum Spiel auf ein Tor geworden, doch am Ende brauchte es auch etwas Glück. Riemke sorgte mit einem Eigentor für die Entscheidung. Conradi: „Kompliment an die Jungs. Sie haben immer an sich geglaubt.“

Tore: 1:0 (7.) Samson, 2:0 (8.) Samson, 2:1 (10.), 2:2 (11.), 2:3 (21.), 3:3 (75.) Kruckow, 4:3 (78., Eigentor).

SFW: Cleves; Pelaez-Bacharidou, Tolios, Preßhoff, Samson (76. Ennaji) - Hafsi, Krick - Harder, Lux (46. Kruckow), S. Celik (34. Akrivos) - Nouasse.

Mehr Bilder und Artikel aus dem Herner und Wanne-Eickeler Sport gibt es hier