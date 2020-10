TuS Kaltehardt - Sportfreunde Wanne-Eickel 3:0 (0:0). Die Sportfreunde Wanne-Eickel haben durch diese Niederlage eine gute Ausgangsposition verspielt.

Der TuS Heven hatte in seinem Spiel am Donnerstagabend mit 4:0 beim SV Phönix Bochum gewonnen und war damit gegenüber den Sportfreunden Wanne-Eickel auf drei Punkte Vorsprung davongezogen, mit einer Tordifferenz von plus 20 (Sportfreunde: plus 5).

Sportfreunde Wanne-Eickel spielen zwei schwache Halbzeiten

Platz zwei war also unerreichbar, aber mit einem Sieg hätten die Sportfreunde zumindest nach Punkten mit den Wittenern sowie dem Tabellendritten SC Weitmar 45 gleichziehen können, als weiterer Verfolger von Tabellenführer FC Altenbochum.

Allerdings, so der Sportliche Leiter Thomas Preßhoff: „Wir haben eine schwache erste Halbzeit gespielt, und die zweite war noch schwächer.“

Kaltehardt zeigt sich „viel galliger“

Zunächst entwickelte sich im Abendspiel in Kaltehardt eine Partie mit wenigen klaren Chancen in der ersten Halbzeit. Die beste Möglichkeit hatte für die Sportfreunde Daniel Samson, der aus der Distanz abzog – aber Kaltehardts Torhüter Michel Königsbüscher flog in den Winkel, konnte den Schuss abwehren.

Zur zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber besser in die Partie und waren „viel galliger“, berichtete Thomas Preßhoff – folgerichtig fielen die drei Treffer der Gastgeber, die nach zwei Unentschieden im sechsten Spiel ihren ersten Sieg feierten. Dem 1:0 durch Elvis Karisik (78.) folgten noch zwei weitere Treffer in der Schlussphase.

Tore: 1:0 (77.) Karisik, 2:0 (83.) Kovalik, 3:0 (89.) Weßels.

Sportfreunde: Cleves; Nouasse, Krick, Lux, Preßhoff, Harder, Ennaj (60. Moughli), Pelaez-Bacharidou (78. Kajan), Samson (55. Hafsi), Tolios (66. Lasshab), Kruckow.

U19-Bundesligisten testen in der Wananas-Arena

Nachwuchs-Bundesliga-Luft ist am Sonntag in der Wananas-Arena bei den Sportfreunden Wanne-Eickel zu schnuppern. Um 11 Uhr tragen dort die U19-Bundesligateams von RW Oberhausen und RW Essen ein Freundschaftsspiel gegeneinander aus.

In der A-Jugend-Bundesliga sind die beiden Mannschaften schon aufeinander getroffen, dabei setzten sich die Oberhausener mit 3:2 gegen Essen durch.

