Sportfreunde – Wanne 11: Wanne-Eickel freut sich aufs Derby

Die Sportfreunde Wanne erwarten am Sonntag den SV Wanne 11 zum Lokalduell an der Wilhelmstraße. Dabei trifft der Tabellensechste auf den Tabellendritten. Zwei weitere Akteure haben bei den 11-ern verlängert.

Sportfreunde Wanne - SV Wanne 11 (15.15 Uhr, Wananas-Arena). Topspiel-Derby in der Landesliga-Gruppe drei! Der Tabellensechste, Sportfreunde Wanne, erwartet den Tabellendritten, SV Wanne 11, zum Wanner Lokalduell in der Wananas-Arena an der Wilhelmstraße. Während die Gastgeber am Sonntag die erste Niederlage des Jahres hinnehmen mussten, konnten die 11er alle bisherigen Pflichtspiele, im Kreispokal und in der Liga, für sich entscheiden.

Sportfreunde Wanne-Eickel - SV Wanne 11: Hinspiel ging 3:2 an die 11er

Platz sechs und sechs Punkte Rückstand auf Rang eins. Die sportliche Lage von Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Wanne könnte eigentlich kaum besser sein. Vor der Saison gab Frank Conradi den Klassenerhalt als oberstes Ziel aus. Hier müsste es mittlerweile mit dem Teufel zugehen, wenn seine Mannschaft noch mal in Abstiegsnöte geraten sollte.

Die Niederlage gegen Langenbochum hätte es aus Sicht des Trainers auch nicht geben müssen: „Mit der zweiten Hälfte war ich einverstanden. Es hätte sich niemand beschweren können, wenn wir in der Phase das Spiel gedreht hätten“, so Conradi. Gegen den Lokalrivalen von der Hauptstraße, der das Hinspiel knapp mit 3:2 für sich entschied, soll seine Mannschaft nun an die gute zweite Halbzeit der Partie in Herten anknüpfen.

Stimmung bei den Schwarzen Raben könnte nicht besser sein

Die Stimmung beim SV Wanne 11 könnte derzeit kaum besser sein. „Es läuft aktuell wirklich ganz gut“, sagt Franko Pepe. Der Coach behält dabei aber komplett die Ruhe und merkt an, dass einzig die Personalsituation aktuell leichte Sorgen bereitet. Beim Heimsieg gegen Brackel musste Hakan Oeztürk zur Pause verletzt ausgewechselt werden, zudem muss Pepe derzeit einige weitere verletzte und kranke Spieler ersetzen.

„Trotzdem sind wir gut aufgestellt und gehen mit Selbstvertrauen in die Derbywochen“, sagt der Trainer des SV Wanne 11. Nach dem Duell mit den Sportfreunden erwartet sein Team am Sonntag, 12. März, den aktuellen Tabellenführer aus Horsthausen an der Hauptstraße.

Beim SV Wanne 11 verlängern zwei weitere Spieler

Unter der Woche konnten die 11er den Vertrag mit zwei weiteren Spielern verlängern. Mittelfeldakteur Steven Schulz schnürt auch in der Saison 2023/24 die Schuhe an der Hauptstraße. Nach seinem Kreuzbandriss hat er sich mittlerweile zurück ins Team gekämpft. „Er ist eine wichtige Stütze für die Mannschaft“, freut sich Vorstandsmitglied Pascal Ludwig über den Verbleib von „Bobby“ Schulz. Zudem hat Thomas Sowinski ein Arbeitspapier für das kommende Jahr unterschrieben. Der Keeper, der vor der Saison aus Sodingen gekommen war, musste in der laufenden Spielzeit viele verletzungsbedingte Rückschläge hinnehmen, will aber 2023/24 wieder angreifen.

