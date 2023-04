„Sport im Park“ Herne/Wanne: Das ist neu ab Anfang Mai

Herne/Wanne-Eickel. Auch in diesem Jahr werden Herner/Wanner beim „Sport im Park“ auf den Grünflächen aktiv. Es gibt neue Angebote – auch eines für Fußballer.

„Ich wage keine Prognosen“, sagt Frank Stieglitz lachend. Der Breitensportkoordinator des Stadtsportbundes hält sich deshalb lieber an die Fakten. Von Teilnehmerrekorden will er vor dem Start von Sport im Park nichts wissen. Erst mal gilt es, die Planungen für die Outdoor-Events festzuzurren.

Das geht in diesem Jahr deutlich einfacher von der Hand als noch bei den vergangenen Ausgaben. Mal erschwerte die Pandemie die Ausführung, mal war die Wiese im Gysenbergpark wegen Bauarbeiten nicht nutzbar.

Herne/Wanne: „Sport im Park“ auf vier Grünflächen

Im Gysenberg wird zwar immer noch etwas gearbeitet, das bereitet Stieglitz aber kein Kopfzerbrechen. „Die Umbauarbeiten sind wohl in den letzten Zügen“, meint er. Zum Start von Sport im Park dürften die Bedingungen wieder stimmen.

Anfang Mai beginnt die erste Phase des Bewegungsangebots auf vier Herner Grünflächen. Neben dem Gysenberg sind auch der Stadtpark Herne, der Sportpark Eickel und der Volkspark Eickel Standorte. Da die Sommerferien in NRW in diesem Jahr bereits am 22. Juni beginnen, wird auch Sport im Park dann eine Pause einlegen. Im August soll die zweite Phase beginnen.

Klassiker und Neuheiten – wie Walking Football

Obwohl die Planungsphase noch andauert, stehen die ersten Angebote bereits fest. Bewegungssport wie Kapow und Entspannungsangebote wie das „Feierabend Yoga“ sind Klassiker, die im Programm nicht fehlen dürfen. Aber zu Sport im Park gehört auch in diesem Jahr wieder die Lust auf Neues – sowohl für die Organisatoren als auch für die Teilnehmenden.

Seine Premiere feiert Walking Football am 5. Juni auf der Platzanlage des SV Holsterhausen. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom SV Wanne 11. Eine gemütlichere Version des „normalen“ Fußballs. Sprints fallen weg, der Ball darf nur bis auf Hüfthöhe bewegt werden. Stieglitz erhofft sich dadurch ein größeres Interesse der Männer. Die hatte bei den letzten Ausgaben vermisst. „Wenn ich sie damit nicht bekomme, weiß ich auch nicht mehr“, erklärt er lachend.

Bewegungs- und Präventionsangebote

Wer auf mehr Geschwindigkeit steht, der dürfte bei Badminton mit dem BC Westfalia fündig werden. Auch dieses Angebot ist in diesem Jahr neu mit dabei. „Wir wollen auch die klassischen Sportarten mit reinholen“, sagt Stieglitz. Dabei sollen die Bewegungs- und Präventionsangebote aber nicht unter den Tisch fallen.

Besonders erfreulich ist aktive Beteiligung der Vereine. „Sie übernehmen auch Verantwortung und kommen mit Angeboten an uns heran“, erklärt Stieglitz. „Das finde ich gut. Ich bin sonst ja eine ‚one-man-show‘.“

Die aktuellen Angebote von Sport im Park finden sich unter sportimpark-herne.de

