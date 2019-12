Spitzenreiter Herner EV: mit einem guten Gefühl ins Derby

Für den Herner EV war es ein perfektes Wochenende. Erst hielten die Gysenberger mit dem 4:1 in Leipzig einen Verfolger auf Distanz, dann legten sie ihren Fans mit einem 7:2 über den bisherigen Spitzenreiter Tilburg Trappers auch noch die Tabellenführung unter den Weihnachtsbaum.

„Da schmeckt die Ente gleich noch besser – oder was es sonst so gibt“, strahlte Danny Albrecht nach dem Kantersieg.

Herner Defensive wirft sich mit allem rein

Dass das Ergebnis wenig mit dem tatsächlichen Spielverlauf zu tun hatte, wusste der HEV-Chefcoach allerdings auch: „Es ist ja nicht so, dass wir ein Offensivfeuerwerk abgebrannt hätten. Aber wir sind nicht nervös geworden, haben auf unsere Chancen gewartet und sie dann auch genutzt.“

Im Vorwärtsgang hatte es sein Team zunächst erfolglos versucht, dann aber den Gästen die Spielanteile überlassen. Die trafen jedoch auf eine starke Herner Defensive, die sich mit allem reinwarf und die ganz großen Tormöglichkeiten der Trappers weitgehend verhindern konnte.

Calabreses akrobatische Aktion als Schlüsselszene

Eine Schlüsselszene war die akrobatische Rettungsaktion von HEV-Verteidiger Anthony Calabrese, der Sekunden nach dem Tilburger 2:2 auf der eigenen Torlinie für den bereits geschlagenen Björn Linda klärte und so die mögliche Wende vereitelte.

Den Rest erledigte der Herner Goalie gewohnt souverän, während sein Gegenüber Ian Meierdres einen der schwärzesten Abende seiner Laufbahn erlebte. Schuldlos am abgefälschten 2:0 durch Christopher Kasten machte der niederländische Nationaltorwart bei Dennis Palkas Doppelschlag keine gute Figur und zeigte nach Nils Liesegangs Empty-net-goal zum 5:2 bei den letzten beiden Herner Schüssen des Spiels fast keine Reaktion mehr.

Am zweiten Weihnachtstag geht es gegen Duisburg weiter

Lange ausruhen können sich die Grün-Weiß-Roten auf dem Erfolg nicht. Schon am zweiten Weihnachtstag geht es in der Hannibal-Arena um 18.30 Uhr gegen die Füchse aus Duisburg weiter und auch danach ist der Terminkalender prall gefüllt. Bereits am Samstag und Montag stehen für den HEV in Halle und gegen die Hannover Indians zwei weitere harte Brocken auf dem Programm.

Während Herne den Vorsprung auf Platz drei wieder von sechs auf elf Punkte vergrößern konnte, gleicht die Saison der Füchse einer Achterbahnfahrt. Fünf Auftaktniederlagen folgten acht Siege, doch aus den letzten neun Spielen holte der EVD nur noch sieben Zähler.

Pavel Pisarik verlässt Duisburg, dafür kommt Kyle Gibbons

Personellen Knatsch gab’s an der Wedau auch. Weil das Trainergespann Uli Egen/Dieter Hegen konsequent auf vier Sturmreihen setzt, beklagte sich Topstürmer Pavel Pisarik über zu wenig Eiszeit und bat um Vertragsauflösung – nachdem er sieben Spiele nicht mehr getroffen hatte.

Mit Kyle Gibbons vom EC Bad Nauheim wurde kurzfristig hochkarätiger Ersatz verpflichtet. Der Neuzugang der Füchse wird am Donnerstag auf hoch motivierte Gastgeber treffen.

„Wir wollen diesen Schwung und dieses gute Gefühl natürlich mitnehmen. Gegen die Füchse haben wir zudem noch etwas gut zu machen. Die Mannschaft weiß, dass das, was da Anfang November war, so gar nicht den eigenen Ansprüchen entsprach“, verspricht Danny Albrecht einen anderen Auftritt als beim 2:9-Debakel an der Wedau.