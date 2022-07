Spielplan Landesliga 3: Herner Stadtduelle, weitere Derbys

Region. Der Spielplan für die Fußball-Landesliga 3 ist da, mit vielen Nachbarschaftsduellen zwischen Wattenscheid, Hattingen, Gelsenkirchen, Herne/Wanne.

Vier Mannschaften aus dem Herner Stadtgebiet spielen in der kommenden Saison in der Fußball-Landesliga 3: Das verspricht Derbys satt innerhalb des Wanne-Eickeler Dreiecks Hauptstraße 389 (SV Wanne 11), Wilhelmstraße 41 (Sportfreunde Wanne-Eickel) und der Emscherstraße 113 (Firtinaspor Herne) plus der Horsthauser Straße 169a (SpVgg Horsthausen).

Sie wie auch die Vertreter aus Bochum, Gelsenkirchen und Hattingen kramten am Sonntag die Terminkalender raus: Der Spielplan ist da.

Die Saison beginnt am 12. August, einem Freitagabend, mit dem Eröffnungsspiel SuS Kaiserau - Hombrucher SV.

Sonntag, 14. August, stehen dann die weiteren Partien des ersten Spieltags an. In Wanne-Eickel kommt es direkt zum Derby zwischen Aufsteiger Sportfreunde Wanne-Eickel und Firtinaspor Herne, das am letzten Spieltag der vorigen Saison den Klassenerhalt geschafft hat.

Die SpVgg Horsthausen bekommt es mit der SSV Buer zu tun, ebenfalls ein nachbarschaftliches Duell ist der Vergleich zwischen SW Wattenscheid 08 und dem SV Wanne 11. Der SV Horst-Emscher eröffnet seine Saison gegen den SV Hohenlimburg, die SG Welper empfängt den Königsborner SV.

In Herne geht es am zweiten Spieltag mit dem Stadtderby Firtinaspor Herne - SpVgg Horsthausen weiter. Schon am vierten Spieltag, am 4. September, steht das Derby zwischen dem SV Wanne 11 und den Sportfreunden Wanne-Eickel an.

Die ersten vier Spieltage der Landesliga 3

1. Spieltag, 12./14. August

SuS Kaiserau - Hombrucher SV

SG Welper - Königsborner SV

SpVgg Horsthausen - SSV Buer

SV Brackel 06 - BV Westfalia Wickede

SW Wattenscheid 08 - SV Wanne 11

SpVg. Hagen 1911 - Kirchhörder SC

SV Horst-Emscher - SV Hohenlimburg

Sportfreunde Wanne-Eickel - Firtinaspor Herne

SC Berchum/Garenfeld - BWW Langenbochum

2. Spieltag So., 21. August

SV Wanne 11 - Berchum-Garenfeld

Firtinaspor Herne - SpVgg Horsthausen

SSV Buer - SG Welper

Königsborner SV - SuS Kaiserau

Hombrucher SV - SpVg. Hagen 1911

BV Westfalia Wickede - Sportfreunde Wanne

Kirchhörder SC - SV Horst-Emscher

BWW Langenbochum - SV Brackel

SV Hohenlimburg - SW Wattenscheid 08

3. Spieltag So., 28. August

SuS Kaiserau - SSV Buer

SG Welper - Firtinaspor Herne

SpVgg Horsthausen - BVW Wickede

SV Brackel 06 - SV Wanne 11

SV Horst-Emscher - SW Wattenscheid 08

Sportfreunde Wanne - BWW Langenbochum

Kirchhörder SC - Hombrucher SV

SC Berchum/Garenfeld - SV Hohenlimburg

SpVg. Hagen 1911 - Königsborner SV

4. Spieltag So., 4. September

SV Wanne 11 - Sportfreunde Wanne

Firtinaspor Herne - SuS Kaiserau

SSV Buer - SpVg. Hagen 1911

Königsborner SV - Kirchhörder SC

Hombrucher SV - SV Horst-Emscher

SW Wattenscheid 08 - SC Berchum/Garenfeld

BVW Wickede - SG Welper

BWW Langenbochum - Spvgg Horsthausen

SV Hohenlimburg - SV Brackel 06

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel