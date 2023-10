Ahmet Demirkazik (am Ball) und die DJK Wanne 88 hatten Glück im Unglück. Sie trennten sich von der SG Castrop-Rauxel II nur 2:2, bekamen aber trotzdem drei Punkte.

Fußball Kreisliga B Spiel umgewertet: B-Ligist bekommt Punkte am grünen Tisch

Wanne-Eickel. Die DJK Wanne hat Glück: Sie ließ zwei wichtige Punkte liegen, aber der Gegner hatte einen Fehler gemacht. So hat die DJK jetzt ein Topspiel.

Die DJK Wanne 88 lag bis zum Sonntag gut im Rennen um die Tabellenspitze in der Kreisliga B1. Aber dann leistete sich das Team von Trainer Mike Rattay überraschend ein 2:2 bei der SG Castrop II. Trotzdem bekamen die Wanne-Eickeler die volle Punktzahl, weil die Gastgeber zu viele Spieler aus der ersten Mannschaft (Kreisliga A) eingesetzt hatten.

Dadurch beträgt der Rückstand auf Tabellenführer SF Habinghorst/Dingen nur drei anstatt fünf Punkte bei einem Spiel weniger. Das bedeutet: Am Sonntag, 5. November, kommt es auf dem Stadionnebenplatz im Sportpark ab 14.30 Uhr zum Topspiel der Liga, in dem die DJK nach Punkten gleichziehen kann. An die Spitze wird die aller Wahrscheinlichkeit auch bei einem Sieg (noch) nicht kommen, weil die Tordifferenz um sieben schlechter ist als die des Gegners.

Mike Rattay sagt, er habe sich zwar über die drei Punkte gefreut, nicht aber darüber, dass seine Mannschaft sie nicht auf dem Spielfeld geholt hat. „Das war ein schlechtes Spiel von uns“, sagt er. Nach dem 8:1-Kantersieg in der Vorwoche über den Tabellendritten RSV Holthausen II und der gleichzeitigen Niederlage von Habinghorst/Dingen (2:3 bei Fortuna Herne) waren sich wohl einige DJKler zu siegessicher. „Wir haben das Spiel anscheinend nicht so ernst genommen“, so Rattay.

Die Castrop-Rauxeler hingegen waren besser, als Mike Rattay es erwartet hatte. Patrick Schulten und Ahmet Demirkazik brachten die Wanne-Eickeler mit 2:0 in Führung, aber Treffer von Gökhan Celik und Dennis Kock sorgten in der Schlussphase für den Ausgleich - aus Castrop-Rauxeler Sicht vergebens.

„Wir sind darauf angesprochen worden, dass der Gegner wohl zu viele Spieler aus der ersten Mannschaft dabei hatte“, sagt Mike Rattay. Auf Nachfrage habe der Staffelleiter das bestätig. Die Folge: Die Partie wurde vom 2:2 zum 2:0-Sieg für die DJK Wanne umgewertet.

