Sodingen: Noch kein Trainer, aber Hoffnung auf ersten Sieg

Herne. Noch ist nichts fix, vielleicht aber Anfang der Woche hat der SV Sodingen einen neuen Trainer. Davor steht das Spiel gegen Wiemelhausen an.

Zur Suche nach einem Nachfolger für Thomas Falkowski gibt es noch nichts Neues. Der SV Sodingen kämpft um den ersten Saisonsieg.

SV Sodingen: Sondierungsgespräche laufen

SV Sodingen – Concordia Wiemelhausen (So., 15 Uhr. Dr.-Jovanovic-Glück-Auf-Arena). Was fürs politische Berlin gilt, das gilt momentan auch für die Suche nach einem Fußball-Trainer beim SV Sodingen: „Die Sondierungsgespräche laufen“, sagt Stefan Gosing, Sportlicher Leiter und Interimscoach des Westfalenligisten am Freitagnachmittag. Aber noch stehe die Ampel auf Rot, um annähernd im Jargon zu bleiben.

Die Entscheidung naht allerdings. Anfang nächster Woche könnte ein Nachfolgekandidat von Thomas Falkowski gefunden sein. „Vielleicht kann der neue Trainer am Dienstag bereits das Training leiten. Am Sonntag gegen Wiemelhausen mache ich es aber noch mal“, so Gosing. Damit steht der Sportliche Leiter im Heimspiel gegen den Tabellenneunten aus Bochum ein zweites Mal in der Verantwortung.

Spielerdecke bleibt dünn

Wenig Neues also an der Seitenlinie, und wenig Neues auch auf dem Spielfeld. Denn die Spielerdecke bleibt – inzwischen gewohnt – dünn.

Ben Kitschelt und Nico Thier melden sich zwar aus dem Urlaub zurück, aber Post, Kaminski, Fanenstich und auch Konarski bleiben verletzt draußen.

Dazu kommt der verletzungsbedingte Ausfall von Gökhan Turan. „Er hat sich schon im letzten Spiel angeschlagen zur Verfügung gestellt, im Endeffekt war das nicht hilfreich“, so Gosing zu seinem jüngsten Ausfall.

Wer den Offensivmann in vorderster Reihe vertritt, ist nicht sicher. „Vielleicht Jan Lucas Wilczynski, er hat sich ja schon als treffsicher gezeigt“, überlegt Stefan Gosing. Nach Turan (3 Treffer) ist der schnelle Außenmann Wilczynski mit zwei Toren aktuell bester Sodinger Schütze. „Aber im Endeffekt ist mir aber auch egal wer’s macht, Hauptsache einer trifft.“

Kontakt zum Nichtabstiegsplatz vorerst abgerissen

Nach sechs Spielen hat der SV Sodingen schließlich noch keinen einzigen Liga-Sieg einfahren können, der Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen ist deshalb bereits abgerissen.

„Wir wollen was holen und wir wissen auch, dass wir was holen müssen. Immer nur ein Punkt hilft uns ja nicht weiter, du brauchst auch irgendwann mal einen Dreier“, so Gosing.

Die Aussichten dafür könnten gegen Wiemelhausen zumindest etwas besser sein als noch in der letzten Woche in Dröschede. Gosing: „Wir wollen es auf jeden Fall versuchen.“

Erstens darf Sodingen zu Hause antreten. Die Mannschaft hat zudem ein Spiel im Rücken, in dem sie dank großer Moral einen unerwarteten Punkt retten konnte.

Zu früh für einen Feuerwehrmann

Gegner Wiemelhausen wiederum kassierte zuletzt einen überraschenden 3:5-Dämpfer zu Hause gegen Wickede.

Und nicht zuletzt ist das Spiel auch eine Art Schaulaufen für die Spieler. Schließlich könnte der eine oder andere Kandidat für den Trainerposten vor Ort sein. Und diesem wird man gefallen wollen.

Schließlich soll der Neue schon ein Mann mit Perspektive sein, sagt Gosing, und er betont: „Wir wollen keinen Feuerwehrmann finden, dafür ist es ja auch noch zu früh.“