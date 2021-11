American Football So strukturieren die Black Barons Herne den Jugendbereich um

Herne. Die Black Barons Herne starten die Vorbereitung auf die Football-Landesliga und suchen noch Spieler. Veränderungen gibt es im Nachwuchsbereich.

Die Black Barons Herne starten am kommenden Montag (22. November) in die Vorbereitung auf die Landesliga-Saison 2022. Montags, mittwochs und freitags trainieren die American Footballer um 18.30 Uhr im Horststadion in Herne.

Die Mannschaft sucht noch Verstärkung. Wer Interesse habe, egal ob Neuling oder erfahrener Football-Spieler, könne sich per Mail melden (info@herne-blackbarons.de). Für alle Trainingsteilnehmer gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen), für Zuschauerinnen und Zuschauer die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet).

Black Barons Herne: Guido Geismann übernimmt als Jugendwart

Zudem strukturiert sich der Klub im Jugendbereich um: Guido Geismann ist ab sofort Jugendwart. Er führt die Arbeit von Manuel Adamski fort und will den Nachwuchsbereich weiter ausbauen, heißt es von den Black Barons. Zudem wird es ein neues Trainerteam für die U19 geben. Auch für diese Mannschaft sucht der Verein noch Spieler der Jahrgänge 2003 bis 2005. Interessierte können sich auch hier per Mail an den Klub wenden (info@herne-blackbarons.de).

