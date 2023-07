Liga-Auftakt im Stadion am Schloss Strünkede: Westfalia Herne erwartet am ersten Spieltag einen weiteren Westfalenliga-Absteiger.

Fußball Landesliga-Spielplan So starten Westfalia, Wanne 11, SF Wanne, YEG und SSV Buer

Herne/Wanne-Eickel/Gelsenkirchen. Der Spielplan der Landesliga 3 mit Westfalia Herne, SV Wanne 11, SF Wanne, SSV Buer und YEG Hassel ist veröffentlicht worden.

Auf attraktive Auftaktspiele können sich die Landesligisten SC Westfalia Herne, SV Wanne 11, Sportfreunde Wanne, SSV Buer und YEG Hassel am 13. August freuen. Dabei gibt es ein Duell unter Westfalenliga-Absteigern sowie drei Treffen mit - vermutlich starken - Aufsteigern.

Westfalia Herne startet mit einem Heimspiel im Stadion am Schloss Strünkede - und zwar gegen die DJK TuS Hordel, die im Abstiegskampf in der Westfalenliga in der vergangenen Sommer ebenfalls nicht erfolgreich war.

Erstes Derby Herne/Wanne-Eickel Mitte September

Der SV Wanne 11, in der vergangenen Saison bis zum letzten Spieltag mit Aufstiegschancen, bekommt es auswärts mit einem starken Aufsteiger zu tun: Der FC Altenbochum wurde souverän Bezirksliga-Meister und nimmt ab dem 15. Juli auch am Cranger-Kirmes-Cup teil. Danach kommt mit BW Westfalia Langenbochum der Vierte der Vorsaison nach Wanne.

Die Sportfreunde Wanne erwarten zum Auftakt ebenfalls einen Liga-Neuling, der aber in der vergangenen Saison mit seiner Offensivkraft für Furore gesorgt hat. Vestia Disteln erzielte in der Bezirksliga 9 in 32 Partien sagenhafte 158 Treffer, für rund ein Drittel davon (49) war alleine Top-Torjäger Philipp Müller zuständig. Danach geht es zu Schwarz-Weiß Wattenscheid.

Das erste Derby der Teams aus Herne und Wanne-Eickel steigt am sechsten Spieltag (17. September), wenn der SV Wanne 11 Westfalia Herne empfängt.

Westfalenliga-Absteiger YEG Hassel legt beim Königsborner SV, dem Tabellenachten der vergangenen Saison los. Am zweiten Spieltag kommt dann der SC Westfalia Herne nach Hassel.

Die SSV Buer bekommt es zum Start gleich mit zwei ambitionierten Aufsteigern zu tun: Zunächst erwartet die SSV zum Ligastart den TuS Hannibal Dortmund, danach geht es zum VfB Westhofen, der von BVB-Legende Lothar Huber trainiert wird.

Das direkte Gelsenkirchener Aufeinandertreffen gibt es erst am 14. Spieltag (12. November) in Buer.

Hier sind die ersten fünf Spieltage der Klubs aus Herne/Wanne-Eickel und Gelsenkirchen auf einen Blick:

1. Spieltag (13. August)

FC Altenbochum - SV Wanne 11

SSV Buer - TuS Hannibal

SF Wanne - Vestia Disteln

Königsborner SV - YEG Hassel

Westfalia Herne - DJK TuS Hordel

2. Spieltag (20. August)

YEG Hassel - Westfalia Herne

SW Wattenscheid - SF Wanne

SV Wanne 11 - BW Westf. Langenbochum

VfB Westhofen - SSV Buer

3. Spieltag (27. August)

SG Welper - YEG Hassel

SSV Buer - SV Wanne 11

SF Wanne - DJK TuS Hordel

Westfalia Herne - SuS Kaiserau

4. Spieltag (3. September)

TuS Hannibal - Westfalia Herne

YEG Hassel - SF Wanne

SV Wanne 11 - SV Brackel

BW Westf. Langenbochum - SSV Buer

5. Spieltag (10. September)

FC Altenbochum - SSV Buer

Königsborner SV - SV Wanne 11

Vestia Disteln - YEG Hassel

SF Wanne - SuS Kaiserau

Westfalia Herne - VfB Westhofen

