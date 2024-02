So gehen die Herner Bezirksligisten ins Saison-Restprogramm

Der BV Herne-Süd (n gelb-schwarz) empfängt in der Bezirksliga die SG Herne 70 zum Derby.

Herne/Wanne-Eickel In der Bezirksliga steht der erste reguläre Spieltag des Jahres an. So sieht es beim BV Herne-Süd, bei der SG Herne 70 und Firtinaspor Herne aus.

Bezirksliga-Schlusslicht RW Türkspor bleibt am Wochenende noch im Testspielmodus. Zum Ligastart spielfrei, sind die Herner am Sonntag (18. Februar) zu einem ultimativen Probelauf bei A-Kreisligist Alemannia Essen zu Gast. Alle anderen Herner Bezirksligisten haben ihre Vorbereitung abgeschlossen und kehren in die Pflichtspielserie zurück.

BV Herne-Süd

Die beiden letzten Testspiele bestritt der BV Herne-Süd gegen die Landesligisten SW Wattenscheid 08 (1:6) und SV Wanne 11 (1:4). Auch wenn diese nach dem Trainer-Abschied von Serhat Hakan verbliebenen Begegnungen in Niederlagen mündeten, fühlt man sich an der Bergstraße gerüstet für die Saisonfortsetzung.

Das 2:1 in Erle bestätigte den positiven Eindruck, den die Mannschaft nach wie vor hinterlässt. Mit dem Sieg im Nachholspiel gegen den Tabellenvierten aus Gelsenkirchen dürfte die Brust erneut schwillen, wenn es ins Derby gegen die SG Herne 70 geht. „Das wird aber auch wieder eine ganz andere Aufgabe“, warnt Dominik Ratsch, der gemeinsam mit Patrick Mosemann die Spielertraineraufgabe übernommen hat, „eine besondere Herausforderung“.

SG Herne 70

Die Platzsperre für die eigene Anlage an der Vödestraße zuletzt kam den Siebzigern und Trainer Christian Drews angesichts der Personallage gar nicht so ganz ungelegen. Statt SC Hassel hieß es: Wochenende frei!

Zuvor hatte die Mannschaft bereits gegen die A-Ligisten SSV/FCA Rothausen (3:4) und RSV Holthausen (2:4) jeweils den Kürzeren gezogen, sowie gegen Landesligist SC Westfalia Herne eine 2:9-Packung bezogen. Vor der schweren Startaufgabe auswärts bei Nachbar BV Herne-Süd standen die Zeichen so zunächst noch einmal auf Erholung. Der Platz an der Vödestraße wurde unterdessen am Mittwoch wieder für den Trainings- und Spielbetrieb freigegeben.

Firtinaspor Herne

Die für den Kampf um den Klassenerhalt runderneuerte und qualitativ aufgewertete Mannschaft findet zunehmend gute Lösungen in der Offensive. So gab es nach dem bereits beachtlichen 1:0-Testauftakt gegen Bezirksligist VfB Bottrop mit dem 4:3 über Eving Selimiye Spor und dem 4:2 über Türkiyemspor Essen weitere Siege über Bezirksligisten zu feiern.

Auch gegen Landesliga-Spitzenreiter Vestia Disteln schlug das Team sich achtbar (1:3). Spektakulär verlief der letzte Test gegen A-Liga-Spitzenreiter Fatihspor Essen, als sich die Kirlangic-Elf schon mit 0:4 im Hintertreffen befand, dann aber wieder ausgleichen konnte. Am Ende hieß es zwar dennoch 4:5, doch Firtina fühlt sich bereit für den Schritt aus der Abstiegszone heraus. Sonntag geht es zum Start nach Gladbeck zum BV Rentfort (7.).

