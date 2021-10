Siebter Sieg in Serie für die A-Jugend von Westfalia Herne

Herne/Wanne-Eickel. Die A-Jugend des SC Westfalia Herne geht als ungeschlagener Tabellenführer in die Herbstpause. Firtinaspor Herne unterliegt beim VfB Hüls.

Siebtes Spiel, siebter Sieg. Westfalia Herne geht als ungeschlagener Tabellenführer der Bezirksliga in die zweiwöchige Spielpause. Firtinaspor verliert, die SpVgg Horsthausen war spielfrei.

Westfalia Herne schlägt Horst-Emscher souverän

Westfalia Herne - SV Horst-Emscher 4:0 (2:0). Die Mannschaft von Jörg Tottmann schlug auch den SV Horst-Emscher souverän mit 4:0. Angreifer Robin Laser brachte seine Mannschaft nach 23 Minuten in Front, Dawid Kurcharski erzielte sechs Minuten vor dem Pausenpfiff das wichtige 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der SCW das Spiel unter Kontrolle, für die Entscheidung waren dann zwei Einwechselspieler zuständig. In der letzten Viertelstunde machten die nach einer Stunde gemeinsam eingewechselten Florent Affanoukoe und Stavros Harder mit ihren Treffern den Sack zu und sicherten ihrem Team endgültig den Sieg gegen den Nachbarn aus Gelsenkirchen.

Tore: 1:0 Laser (23.), 2:0 Kucharski (39.), 3:0 Affanoukoe (77.), 4:0 Harder (83.).

SCW: Henke; Uzun, Sengün (81. Lunke), Mirzoyan, Özdemir - Salih (61. Affanoukoe), Satir (74. Peitz), B. Birli (61. Harder), Y. Birli, Kucharski - Laser.

Firtinaspor macht in Halbzeit zwei das Spiel, trotzdem heißt es 1:3

VfB Hüls - Firtinaspor Herne 3:1 (2:1). Durch ein Eigentor von Yasin Benhaddaj ging der VfB Hüls bereits nach drei Minuten in Führung und legte wenig später auch das 2:0 nach. „Bis dahin hat Hüls das Spiel bestimmt und auch verdient geführt. Sie waren überlegen“, gab Firtina-Betreuer Thomas Viefhaus zu. Doch seine Mannschaft kämpfte sich zurück in die Partie und kam durch Michael Vogel auch zum 2:1-Anschlusstreffer, der gleichzeitig auch der Halbzeitstand war.

In Hälfte zwei war Firtinaspor dann das bessere Team, doch durch einen schweren individuellen Fehler kam der VfB in Minute 54 zum 3:1. „Danach haben sie es clever zu Ende gespielt und am Ende auch verdient gewonnen“, so das abschließende Fazit von Thomas Viefhaus.

Tore: 1:0 Eigentor Benhaddaj (3.), 2:0 (25.), 2:1 Vogel (40.), 3:1 (54.).

Firtina: Yilmaz - Kandur, Aydin (65. Parlak), Demir, Kizilbag - Benhaddaj (22. Akdogan), Cagir, Aydinli, Viefhaus - Vogel (85. Tanase), Akcalaan.

Die A-Jugend der SpVgg Horsthausen hatte am Sonntag spielfrei. Für die Teams beginnt nun die zweiwöchige Herbstpause. Weiter geht es für die Bezirksligisten am Sonntag, 31. Oktober.

Damit Sie keine Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter hier

Zu „Sport in Herne und Wanne-Eickel: Die WAZ-Gruppe“ auf Facebook geht es hier

Zu unseren Artikeln aus dem Herner und Wanne-Eickeler Sport geht es hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel