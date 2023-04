SG Herne 70: „Knaller“, RWT Herne wieder auf Trainersuche

Trafen je zweifach für die SG Herne 70: Omar Keito (re.) und Tobias Mauroff (li., hier im Spiel der Fußball-Bezirksliga gegen den BV Hiltrop). Gegen die DJK Wattenscheid heißt es am Ende 6:0.

Herne. Die SG Herne 70 trifft im halben Dutzend, schlägt die DJK Wattenscheid 6:0. RWT Herne sucht Trainer Nummer vier in dieser Saison.

Die SG Herne 70 bezwingt die DJK Wattenscheid mit 6:0 – und Trainer Marcel Schäfers sagt: „Die Mannschaft hat den Dreh jetzt raus.“

Rot-Weiß Türkspor hingegen verspielt eine 4:0-Führung in Stuckenbusch. Das 4:4-Remis hat Konsequenzen.

SG Herne 70: Doppelpacks von Mauroff und Keito

SG Herne 70 - DJK Wattenscheid 6:0 (1:0). Eine Stunde lang wusste sich Wattenscheid an der Vödestraße gut in Szene zu setzen, mit dem zweiten und dritten Tor allerdings war der Bann für die Siebziger gebrochen. „Das Ergebnis ist natürlich eine Ansage“, freute sich Trainer Marcel Schäfers und glaubt: „Die Mannschaft hat den Dreh jetzt raus. Sie lernt, an sich zu glauben.“

Nach Doppelpacks von Tobias Mauroff und Omar Keito machten Lars Linnemann und Onur Koymali schließlich das halbe Dutzend voll. Schäfers: „Aufgrund der zweiten Halbzeit geht das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung. Ein Knaller-Ergebnis.“

Tore: 1:0 (27.) Mauroff, 2:0 (60.) Mauroff, 3:0 (67.) Keito, 4:0 (75.) Keito, 5:0 (82.) Linnemann, 6:0 (89.) Koymali.

SG 70: Ertürk; Bröcker, Mauroff (81. Nolte), Keito (82. Landefeld), Borin, Savas, Azak (62. Messaoud), Ostermann (68. Koymali), Linnemann, Birinci (81. Abdallah), Serbetcioglu.

RWT Herne: Riesengroße Enttäuschung, Trainer Ersan Kaya legt sein Amt nieder

SF Stuckenbusch - RW Türkspor 4:4 (0:4). Die Enttäuschung war riesengroß auf Seiten der Herner. Nach einer rundum überzeugenden ersten Halbzeit lag RWT schon scheinbar uneinholbar mit 4:0 vorn. Doch der Tabellenletzte, der es erst zu einem Saisonsieg hat bringen können, kam zurück. Mit Konsequenzen. Denn die Brisanz für Türkspor im Abstiegskampf nimmt durch das Remis zu. Trainer Ersan Kaya will daher aufrütteln und ein Zeichen setzen. Er legte sein Amt nach der „gefühlten Niederlage“ deshalb vorzeitig nieder. Die Mannschaft braucht damit Trainer Nummer vier in der laufenden Saison.

Tore: 0:1 (20.) Özatas, 0:2 (32.) Yilmaz, 0:3 (38.) Ören, 0:4 (44.) Okaytekin, 1:4 (53.), 2:4 (57.), 3:4 (65.), 4:4 (73.).

RWT: Schaefer; Kilic, Azak, Ören, Yilmaz, Gemici, Özatas, Akdas (69. Kanbur), Okaytekin, Coskun, Bozkurt.

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel